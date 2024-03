Les États-Unis lancent une enquête sur les véhicules chinois en raison de risques pour la sécurité

Nous savions déjà que l’Occident avait peur des tramways chinois. Cependant, la méfiance des États-Unis d’Amérique à l’égard des voitures chinoises est renforcée par une nouvelle enquête lancée aujourd’hui par la Maison Blanche.

En tant que puissance, les États-Unis sont très territoriaux en ce qui concerne leurs produits. Voyant la Chine gagner en force, le pays s’engage à renforcer sa supériorité. En réalité, comme nous l’avons suivi, l’offensive des constructeurs automobiles chinois représente de nouveaux défis pour les États-Unis mais aussi pour l’Europe.

Considérant que les constructeurs chinois mettent en cause la sécurité nationale, les États-Unis lancent une enquête sur les voitures fabriquées en Chine. L’enquête porte également sur les voitures produites dans des pays qui, bien que non précisés, suscitent des inquiétudes.

Les États-Unis enquêtent sur des voitures chinoises, affirmant un risque pour la sécurité nationale

Selon la Maison Blanche, dans un communiqué de presse officiel, les véhicules modernes collectent de nombreuses données sur les conducteurs et les passagers, communiquent avec divers appareils, notamment les téléphones et autres automobiles, et interagissent avec les infrastructures américaines et leurs constructeurs.

Pour la Maison Blanche, les capacités étendues de collecte de données des véhicules connectés, qui permettent la compilation d’informations sensibles sur les conducteurs et les passagers, ainsi que l’enregistrement continu de l’activité, via des caméras et des capteurs, sont des éléments de risque pour la sécurité nationale.

L’avis a soulevé des inquiétudes quant à la capacité de contrôler ou de désactiver à distance les véhicules connectés. En effet, il existe un risque potentiel pour la sécurité nationale.

Le point culminant est la possibilité pour des gouvernements étrangers d’accéder aux données collectées, d’exploiter les informations et de compromettre les intérêts de la sécurité nationale.

L’enquête sera menée par le ministère du Commerce, dont la secrétaire, Gina Raimondo, a souligné la nécessité de comprendre les capacités technologiques intégrées aux véhicules. Après tout, ils peuvent collecter de nombreuses données ou exercer un contrôle à distance.

Le président américain Joe Biden a souligné l’ambition de la Chine de contrôler l’avenir de l’industrie automobile, par des moyens injustes, et a exprimé ses inquiétudes quant à l’inondation potentielle du marché américain par des véhicules chinois. Sous son administration, Biden a déclaré qu’il ne le permettrait pas.