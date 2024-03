Un avion commercial a accidentellement atteint des vitesses supersoniques… que s’est-il passé ?

À la fin du mois dernier, en février 2024, des vents anormaux ont poussé les avions de passagers volant des États-Unis vers le Royaume-Unis et l’Europe à aller beaucoup plus vite que prévu. Un avion commercial a accidentellement atteint des vitesses supersoniques supérieures à la vitesse du son. Que se sera-t-il passé ?

Des vents très forts dans le courant-jet de l’Atlantique ont donné aux vols un vent arrière énorme, beaucoup plus puissant que d’habitude, ce qui a fait atteindre des vitesses jamais prévues.

En réalité, un vol de Virgin Atlantic de Washington à Londres a atteint une vitesse de pointe de plus de 1 290 km/h, ce qui est supérieur à la vitesse du son (environ 1 235,88 km/h). C’est le genre de vitesse que l’on n’a pas vue dans les avions à réaction depuis le retrait de la flotte Concorde en 2003.

Cela semble un peu effrayant, mais c’était une bonne nouvelle pour les passagers : non seulement ils sont arrivés sains et saufs, mais ils sont arrivés 45 minutes avant l’heure prévue.

En réalité, même si l’avion a dépassé la vitesse du son, les experts affirment que, techniquement, l’avion n’a pas franchi le mur du son. Cette mesure est en réalité relative, et l’air autour de l’avion se déplaçait également très rapidement – ​​ce qui signifie que l’avion lui-même se déplaçait en réalité à sa vitesse de croisière normale.

Selon le National Weather Service des États-Unis, certains de ces vents ont atteint une vitesse folle de 426 km/h, le coup de pouce donné aux avions a donc été significatif.

Un porte-parole de Virgin Atlantic a déclaré

Chez Virgin Atlantic, nous évaluons tous les facteurs météorologiques, y compris le jet stream. L’utilisation des forts vents arrière associés au courant-jet augmente le rendement énergétique des avions, réduit les émissions et peut profiter à nos clients en arrivant tôt à leur destination. Lors de la planification de l’itinéraire et du niveau de vol de l’avion, la sécurité et le confort de nos clients et de notre équipage sont toujours notre priorité absolue et ne sont jamais compromis.