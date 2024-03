Toyota teste dans ses voitures une technologie qui aspire le CO2 de l’air

Il existe encore des marques qui ne croient pas, ou du moins ne sont pas complètement convaincues, que l’avenir des routes réside dans les voitures électriques. Et la pollution peut être un argument… possible à sortir de l’équation ! Il semblerait que Toyota n’ait pas encore jeté l’éponge et teste dans sa Corolla GR une technologie qui aspire le CO2 de l’air.

Vous avez péché, mais vous vous êtes repenti. Vous êtes pardonné!

Les voitures électriques sont une bonne idée, mais la réalité de leur autonomie et des problèmes de batterie continuent de les ramener sur Terre. Tout n’est pas encore dit !

Toyota profite de cette réalité intermittente et a lancé une idée folle : des voitures avec des filtres intégrés qui captent le dioxyde de carbone – le composé chimique à l’origine du réchauffement climatique – de l’atmosphère pendant la conduite. En d’autres termes, la promesse semble être que les conducteurs puissent tout avoir : conduire leur confortable voiture à combustible fossile tout en aspirant tellement de CO2 que leurs péchés climatiques pourront être pardonnés.

Les filtres à air, que l’entreprise a installés à l’avant d’une Corolla GR à combustion d’hydrogène, utilisent en réalité la chaleur résiduelle du moteur pour injecter du CO2 dans un liquide jetable.

Mais le problème est qu’actuellement, le système ne capte qu’une fraction des émissions de ces moteurs. D’après ce qui a été dit, les filtres convertissent environ 20 grammes de CO2 pendant 20 tours de piste – bien loin des milliers de grammes par litre que les moteurs émettent lorsqu’ils brûlent un seul litre d’essence.

Appuyez sur l’accélérateur

Le système peut-il être adapté pour réduire considérablement les émissions d’un véhicule ? Personne n’est certain. Mais le projet est aussi un autre signe certain que Toyota continue de ne pas investir tout son argent dans les véhicules électriques.

Ces derniers mois, les responsables de l’entreprise ont exprimé leur conviction qu’il existe une limite supérieure à la part de marché des véhicules électriques – estimant que ceux-ci constitueront au maximum environ 30 % des véhicules vendus à l’avenir.

Ce « pessimisme » est confirmé par la baisse réelle du nombre de ventes de véhicules électriques, même avec des incitations politiques sous forme de crédits d’impôt et de baisses de prix.

Il ne fait aucun doute que les véhicules électriques soulèvent de nouvelles préoccupations pratiques. L’hiver dernier, de nombreux rapports ont fait état de véhicules électriques qui ne se rechargeaient pas à cause du froid, avec divers problèmes liés aux températures très basses, ce qui suggère que tous les endroits ne leur conviennent pas.

Si Toyota pouvait d’une manière ou d’une autre rendre les voitures à essence respectueuses de l’environnement, nous serions tous entendus. Cependant, le marché (et les régulateurs) n’y croiront que lorsqu’il y aura des résultats pour le prouver.