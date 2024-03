Quand le Xiaomi SU7 arrivera-t-il sur le marché mondial ? Le président de Xiaomi a tout révélé

La Xiaomi SU7, la voiture de l’entreprise, était l’un des principaux thèmes du MWC. Tout le monde voulait voir et même essayer cette proposition qui a beaucoup changé sur le marché automobile, notamment dans celui des véhicules électriques. Encore loin du chemin à parcourir, le président de Xiaomi en a révélé davantage sur l’arrivée du Xiaomi SU7 sur le marché mondial.

Xiaomi a développé sa voiture en un temps record. Elle a battu tout ce que l’industrie avait comme base pour créer une voiture et en seulement 3 ans, elle est passée de zéro à la route, soulignant le fait que l’expérience de la marque dans ce domaine était nulle.

Il faut avouer que le Xiaomi SU7 est déjà prêt et circule sur les routes chinoises, se préparant à commencer à vendre dans ce pays. Il est donc curieux de savoir quand ce modèle arrivera sur le marché mondial et à quel prix il sera vendu en dehors de la Chine.

Profitant de sa présence au MWC, William Lu lui-même, président du groupe Xiaomi et principal responsable de la division mobile de l’entreprise, a clarifié bien plus. Il a publié une vidéo sur son compte X et répondu à l’une des questions les plus répétées ces dernières semaines : quand le Xiaomi SU7 arrivera-t-il sur le marché mondial ?

Il explique que l’industrie automobile nécessite des délais plus longs que les autres industries et prend au moins trois ans avant que le premier véhicule soit lancé sur le marché. Ainsi, il précise que Xiaomi aura probablement besoin de trois ans d’apprentissage sur le marché chinois avant de pénétrer dans d’autres régions de la planète.

Par conséquent, et compte tenu du fait que le Xiaomi SU7 devrait être lancé cette année en Chine, nous devrons encore attendre un peu pour voir cette nouvelle fonctionnalité. Il est probable que nous ne verrons pas cette proposition atteindre le marché mondial avant 2026 ou 2027 si les délais suggérés par Lu sont respectés.

Le responsable de Xiaomi a également révélé qu’il serait possible pour des clients potentiels d’essayer sa voiture. Avec une usine en Chine pour sa production, l’entreprise proposera des essais du Xiaomi SU7, même si cela sera limité au pays, ce qui signifie que vous devrez vous rendre en Chine pour le tester.