Et finalement, le MWC 2024 n’a pas parlé de téléphones mobiles, mais de voitures et d’anneaux (juste au moment où Apple annule sa voiture).

En réalité, ce MWC 2024 n’a pas été le ‘Mobile’ des téléphones mobiles

Le Xiaomi SU7, la photo que tous les participants du MWC 2024 voulaient avoir…

Le fait qu’Apple voulait acheter Tesla avant de se lancer dans le projet de sa désormais malheureuse Apple Car, qui aurait dû être sa première voiture électrique, est quelque chose que nous avons appris récemment car les personnes de Cupertino ne sont jamais présents au Mobile World Congress même s’ils restent toujours des acteurs incontournables de tout ce dont on parle dans les couloirs de la Fira de Gran Vía à Barcelone.

Cette année, en réalité, on parle beaucoup de voitures électriques, de la mobilité personnelle d’un avenir qui est déjà présent, et bien sûr, aussi de bagues électroniques intelligentes, ou du moins on parle beaucoup plus de ces nouveaux produits que de smartphones et/ou de dispositifs mobiles en général.

Lors du MWC 2024, nous avons en réalité découvert le ZTE nubia Pad 3D II et son écran 3D, le téléphone pliable et convertible en bracelet de Motorola, ainsi que le premier ordinateur portable transparent de Lenovo, mais les véritables protagonistes de l’événement ont été, sans aucun doute, le Xiaomi SU7 et le Samsung Galaxy Ring.

Tout le monde voulait prendre en photo le Xiaomi SU7, que nous ne verrons cependant pas sur nos routes

Ce n’est pas quelque chose de nouveau. La tendance était déjà perceptible depuis un certain temps, à savoir que, de plus en plus au Mobile World Congress, il y avait de plus en plus d’espace pour différents types de produits, y compris l’Internet des objets et la mobilité, surtout car après Tesla, n’importe quelle voiture est presque un gadget à quatre roues.

C’est précisément ce qu’est la Xiaomi SU7, la première voiture électrique de Haidian et le projet qui a éloigné Lei Jun de la direction de la marque chinoise à succès, le concentrant maintenant sur un marché automobile qui, cependant, ne verra pas cette berline hautes performances en dehors des routes chinoises avant au moins deux ans.

Tout le monde voulait prendre une photo avec l’unité déplacée par Xiaomi à Barcelone, alors que nous ne pouvions même pas accéder à l’intérieur. Il est curieux qu’une voiture soit la plus recherchée lors d’un Mobile World Congress, surtout maintenant qu’Apple a confirmé qu’ils abandonnaient le développement de leur propre voiture électrique, la populaire et éculée Apple Car qui, pour l’instant, est mise de côté à Cupertino.

Apple se trompera-t-elle cette fois-ci?

Concepts et bagues, l’avenir du marché mobile est aux bagues

Il est vrai que nous avons vu quelques appareils mobiles, dont beaucoup avaient déjà été présentés mais qui confirmaient maintenant leur lancement en Europe, mais il est également vrai que maintenant, le MWC est utilisé par les marques pour montrer des concepts plutôt que des produits commerciaux en tant que tels, qui sont présentés lors de événements privés où tous les projecteurs sont braqués sur eux sans trop d’agitation, ce qui traduit un manque d’intérêt.

C’est ainsi que nous avons vu l’ordinateur portable avec écran transparent de Lenovo, un nouveau et très intéressant téléphone portable pliable de Motorola qui peut se plier de différentes façons et se transformer en bracelet, ce qui m’a ébahi par sa fonctionnalité, et même ZTE nubia en a profité pour présenter sa deuxième génération de tablette « holographique », avec un écran en couches capable d’afficher des images en 3D sans lunettes ni accessoires.

Et en réalité, aucun de ces produits n’a suscité autant d’intérêt que le Galaxy Ring que Samsung avait déjà annoncé et qui a été présenté ici en détaillant certaines fonctions, bien sûr derrière une vitrine et sans nous permettre de toucher les bagues qui, apparemment, seront l’avenir immédiat de cette industrie.

Les dispositifs portables gagnent en importance pendant que les fabricants continuent de chercher des substituts aux smartphones en s’appuyant sur l’IA, même si dans ce cas-ci les bagues me semblent plutôt être un substitut des montres connectées, qui, pour beaucoup de gens, moi y compris, sont plutôt inconfortables pour dormir et finissent par être retirées toutes les nuits.

Cela empêche d’avoir des données vitales sur notre santé et une quantification du repos extrêmement importantes, donc une bague confortable nous permettra d’avoir des données beaucoup plus complètes et précises sur notre activité physique, nos temps de repos et généralement sur notre journée, car il ne sera plus nécessaire de l’enlever en permanence.

C’est apparemment l’avenir de l’industrie mobile, chercher des dispositifs portables capables de nous aider à surveiller notre santé de manière plus efficace, ce que nous applaudissons même si nous avons encore certains doutes… Il faudra attendre de tester le nouveau dispositif de Samsung, bien qu’il existe déjà plusieurs options d’anneaux intelligents et/ou connectés sur le marché qui explorent différents types d’utilisation.

Et vous, allez-vous accueillir favorablement une bague intelligente dans les prochains mois ? Quelle utilisation vous semblerait indispensable ?