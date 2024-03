Voici le drone le plus rapide au monde : capable de suivre le rythme d’une voiture de F1

Faire face à une voiture de Formule 1 est compliqué, mais ce drone a réussi à le faire et a capturé des images incroyables

Ce drone est capable de suivre le rythme d’une voiture de Formule 1 et permet de vivre les courses d’un point de vue encore jamais vu

Poursuivre une voiture de Formule 1 avec Max Verstappen au volant n’est pas une tâche facile, mais ce drone a réussi à le faire. Le circuit choisi pour cette épreuve a été Silverstone. Tout cela a été filmé dans une vidéo où on peut voir à quel point la voiture de Formule 1 n’a pas facilité la tâche à ce drone.

Il ne s’agit pas d’un drone conventionnel, nous avons affaire à un drone FPV, ce qui signifie que pour le piloter il est nécessaire d’utiliser des lunettes qui permettent de visualiser ce que le drone voit. L’expérience de piloter un drone de cette nature n’est pas pour tout le monde, en réalité, les personnes inexpérimentées ont souvent des nausées en raison de l’immersion.

Ce drone est capable de suivre le rythme d’une voiture de Formule 1

Il est évident qu’il ne s’agit pas d’un appareil qui sera utilisé pour filmer des scènes quotidiennes. Ce drone a été développé pour pouvoir capturer en vidéo les mouvements frénétiques des voitures de Formule 1 lors d’une course, permettant ainsi de vivre ces événements avec une immersion totale.

Max Verstappen lui-même a été surpris par les performances du drone, indiquant qu’il n’a jamais pensé voir un drone aller aussi vite juste pour obtenir des images. Ce qui l’a le plus impressionné avec le drone, c’est à quel point il était proche de sa monoplace à tout moment.

« Je ne savais pas qu’il me suivait pendant que je conduisais sous la pluie, et à certains endroits, il était très proche de moi » ajoute-t-il, « J’ai été très surpris de sa capacité à me suivre rapidement et aussi de sa proximité dans les virages. C’est une perspective différente pour voir la Formule 1 »

Les déclarations parlent d’elles-mêmes, mais il est temps de faire connaissance avec ce drone. Le développement de l’équipe a duré un an, ce qui a été complexe pour créer une équipe capable de supporter les vitesses nécessaires pour poursuivre une voiture de Formule 1.

Ce drone est capable d’atteindre 300 km/h en seulement 4 secondes et avec une vitesse maximale de 350 km/h. Le pilote aux commandes de ce drone est Ralph Hogenbrik qui a dû s’entraîner pour connaître tous les détails de Silverstone et ainsi pouvoir anticiper les mouvements de Max Verstappen.

Tout cela a été rendu possible grâce à la collaboration entre Dutch Drone Gods et Red Bull Advanced Technologies, permettant ainsi de développer un drone qui a un design complètement différent de ce qui a été vu jusqu’à présent. En réalité, il ressemble plus à un missile qu’à un drone.

Malgré le fait qu’il dispose d’un système de propulsion par hélices, celles-ci sont disposées de manière à être parallèles au sol et **la partie avant du drone se termine en pointe**, ce qui permet d’optimiser son aérodynamisme afin qu’il ne se déstabilise pas à des vitesses aussi élevées.