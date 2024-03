Une voiture qui peut rouler sur la route et aussi voler: le dernier pari futuriste du MWC 2024

La voiture volante pourrait devenir réalité avec ce véhicule à décollage vertical créé par une startup américaine

Ils assurent qu’elle pourrait être disponible très bientôt

Le Mobile World Congress 2024 nous a apporté des prototypes d’une valeur technologique incroyable. L’un des plus remarquables est l’ordinateur portable entièrement transparent de Lenovo, mais ce n’est pas la seule idée de progrès que nous avons pu voir lors du salon technologique. En effet, le MWC a pour principale marque de fabrique le progrès technologique de haut niveau. Dans ce sens, une entreprise californienne a présenté une voiture qui se transforme en hélicoptère et qui peut circuler à la fois sur la route et dans les airs. Voyons ce que cela représente pour la technologie le Alef Model A.

La voiture volante du MWC 2024

Alef Aeronautics, une entreprise californienne travaille depuis 2015 sur le développement d’une voiture capable de décoller verticalement. De plus, la voiture serait parfaitement utilisable pour circuler sur les routes, ce serait donc une sorte d’hybride entre un petit hélicoptère et une voiture entièrement fonctionnelle.

Selon Interesting Engineering, ils travailleraient sur un véhicule appelé Alef Model A, un véhicule qui a déjà obtenu la certification de la Federal Aviation Authority en 2023, ce qui signifierait que nous pourrions l’avoir très bientôt, même si cela semble être le fruit d’un film de science-fiction, la date de sortie estimée est 2025. Le véhicule a reçu environ 3 000 pré-commandes.

En ce qui concerne la technologie, le véhicule serait capable de transporter deux personnes à une vitesse d’environ 170 kilomètres par heure et serait prêt pour une autonomie d’environ 320 kilomètres.

L’Alef peut déjà être pré-commandé aux États-Unis et il devrait être prêt à être mis en vente très prochainement, bien que pour le moment ce ne soit qu’un concept.

Quant à son prix, on s’attend à ce qu’il soit mis en vente à 300 000 dollars, mais la société souhaite réduire le prix une fois qu’il deviendra un véhicule de production de masse. Il n’est pas encore clair si cela se réalisera finalement, mais cela reste une idée plus qu’intéressante.

L’hydrogène, une possibilité

Comme l’a assuré Constantine Kisly, chef de l’ingénierie de l’entreprise, le véhicule utilise 8 moteurs alimentés par des batteries au lithium polymère, ce qui représente la norme actuelle des voitures électriques. Cependant, il a été demandé s’il pourrait fonctionner à l’avenir avec un autre type de carburant ou une pile à combustible :

Nous ne sommes pas particulièrement fermés à un type d’énergie, donc nous pouvons utiliser de l’hydrogène, par exemple. Des piles à hydrogène, oui, certainement.

Cela pourrait être très intéressant pour l’avenir, car le monde est en plein dans une puissante transformation qui tend actuellement vers le développement de véhicules à hydrogène. En Chine, le moteur à hydrogène est sur le point de devenir réalité, et de nombreuses autres entreprises comme Bosch misent sur ce type de technologie plutôt que sur le véhicule électrique, encore considéré comme trop polluant.

Il est vrai que l’hydrogène doit encore surmonter certains obstacles, comme la recherche d’une méthode de production écologique de l’hydrogène vert. Mais cela pourrait certainement être la voie à suivre, il est donc intéressant que ce véhicule parie également sur ces possibilités.