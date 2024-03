Apple voulait acheter Tesla avant de décider de développer sa propre voiture... ça a mal tourné

Apple voulait acheter Tesla avant de développer sa propre voiture, une voiture qui aurait pu être contrôlée par Siri

Nous ne verrons pas de voiture Apple, Apple a annulé le projet

Après que l’on ait appris qu’Apple aurait annulé le développement de sa propre voiture, connue sous le nom de projet Titan, plus d’informations ont été révélées sur le sujet grâce au New York Times, qui a interrogé certains des 2000 employés qui y étaient impliqués depuis plus d’une décennie.

La plupart de ces 2000 employés seront transférés à l’équipe d’Intelligence Artificielle, car après l’annulation de l’Apple Car, c’est le nouveau domaine sur lequel ils souhaitent se concentrer. Un domaine que nous verrons les premières fonctions dès iOS 18, car de nombreuses fonctions d’IA générative sont attendues.

Apple voulait acheter Tesla il y a plus de dix ans

L’éventuelle acquisition de Tesla par Apple n’est pas la première fois que nous en entendons parler. Rien qu’il y a quelques années, Musk lui-même a confirmé avoir appelé Tim Cook pour discuter d’une éventuelle acquisition de Tesla par Apple. Bien que selon le propriétaire de X, le PDG de la société au logo de la pomme a refusé de participer.

Et le rapport qui nous arrive aujourd’hui du New York Times rajoute de l’huile sur le feu, affirmant qu’Apple voulait acheter Tesla il y a plus de dix ans. Bien qu’ils ne précisent pas de chronologie, ils affirment que finalement Apple a décidé de développer sa propre voiture plutôt que d’intégrer une nouvelle entreprise.

Grâce à ce rapport, nous savons également que certains des plans d’Apple pour l’Apple Car étaient l’absence de volant pour que la voiture Apple puisse être entièrement contrôlée via Siri. Heureusement que cela n’a pas abouti, car avec l’état actuel de Siri, je ne sais pas si cela aurait été une très bonne idée.

En résumé: