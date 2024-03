Le dirigeant de Renault est convaincu que le design de la nouvelle R5 « peut durer 20 ans »

Renault a renouvelé sa R5 et l’a améliorée pour le 21e siècle. Même s’il continue de réchauffer les lieux, après avoir croisé le monde il y a quelques jours, les designers de la marque estiment que le design est (presque) intemporel et « peut durer 20 ans ».

« La Renault 5 circule sur les routes depuis 1972, date à laquelle elle a conquis un tout nouveau public : les femmes et les jeunes. Fidèle à la devise « les temps changent, les envies changent », la marque a peint ce modèle iconique aux couleurs du futur, en l’électrisant et en livrant sur le marché une R5 E-Tech, prête pour ceux qui s’en souviennent avec le sourire, mais aussi pour les jeunes générations, qui attendent des détails différents.

Il y a quelques jours, nous découvrions les « nouvelles couleurs » de l’emblématique R5, arrivée prête à affronter les exigences actuelles du marché automobile. Pour le directeur du design du groupe Renault, l’aspect « rétro futuriste » de la nouvelle Renault 5 E-Tech va au-delà de l’évocation du souvenir du modèle original.

Du point de vue de Laurens van den Acker, le design redessiné de la R5 lui confère un look et une forme emblématiques, avec la même capacité de longue durée que la BMW Mini ou la Fiat 500 – peut-être même la Porsche 911.

Menés par Luca, nous pensons que le 5 peut durer 20 ans. Mais la Clio évoluera avec le temps.

Selon certaines informations, le directeur du design estime que Renault récoltera de grands fruits de l’utilisation d’un design « rétro futuriste » et émotionnel.

Renault vise à défendre sa position sur un marché de plus en plus compétitif des petites voitures, et la R5 E-Tech est la preuve de l’engagement de l’entreprise à fournir des voitures abordables à l’ère des véhicules électriques.