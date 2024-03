Tesla sera en négociations avec le gouvernement italien pour construire une usine

Tesla a cherché à étendre sa présence sur le marché, non seulement avec ses voitures, mais aussi avec ses usines. Celles-ci étaient principalement situées aux États-Unis, mais l’entreprise s’est rapidement développée en Europe et en Chine. Elle semble désormais vouloir renforcer sa présence et sera en négociations avec le gouvernement italien pour construire une nouvelle usine.

Tesla pourrait choisir l’Italie pour une nouvelle usine

Après la Gigafactory de Berlin, Tesla a cherché à étendre sa présence en Europe. En construisant vos voitures sur ce territoire, le processus de livraison des voitures est facilité à plusieurs niveaux. Après les rumeurs selon lesquelles elle pourrait construire une usine en Espagne, on apprend maintenant qu’elle pourrait ouvrir ses portes en Italie.

C’est le ministre du Commerce et du « Made in Italy », Adolfo Urso, qui a révélé que Tesla faisait partie des constructeurs automobiles avec lesquels le gouvernement italien avait eu des discussions. Celles-ci se concentrent sur les efforts visant à augmenter la production automobile en Italie, actuellement dominée par Stellantis.

Les responsables du gouvernement italien ont eu des entretiens avec des producteurs de plusieurs pays, non seulement orientaux, mais aussi occidentaux. Cette information a été révélée par Adolfo Urso à la commission de l’industrie de la Chambre des députés, lors du prétendu intérêt du constructeur chinois BYD pour la fabrication de voitures électriques en Italie.

Ils veulent que davantage de voitures électriques soient construites dans le pays

Ce processus a été facilité par une décision récente du Brandebourg, qui a rejeté un projet d’expansion à grande échelle de l’usine d’assemblage européenne de Tesla. Cette position de la ville allemande pourrait conduire à une décision de groupe.

Concernant spécifiquement Tesla, le ministre italien a révélé que des discussions étaient en cours depuis plusieurs mois. Les réponses qu’ils ont reçues de la part de l’entreprise d’Elon Musk ont ​​été très positives, soulignant qu’il s’agit d’un processus qui requiert de la prudence.

L’Italie a cherché à diversifier son industrie automobile, actuellement dominée par Stellantis, et a mis du temps à investir dans les voitures électriques. Le pays se tourne vers les entreprises chinoises qui souhaitent construire des véhicules en Europe. Il est néanmoins important de rappeler que la décision présentée à Tesla peut encore être modifiée et ainsi avancer dans l’agrandissement de la Gigafactory de Berlin.