Les propriétaires de Cybertruck mitraillent le pick-up. Est-ce que ce sera une nouvelle mode ?

Les Américains ne laissent pas leurs crédits entre les mains des autres. Et si Elon Musk a laissé entendre que le Cybertruck avait une allure de voiture blindée, alors ses partisans sortiraient leur arme de leur étui et tireraient sur la voiture électrique. Il existe de plus en plus d’exemples de tirs « sur la poupée ».

Tirs de fusil de chasse, mitraillettes et pistolets attaquant les Cybertrucks

Cybertuck peut vraiment arrêter les balles et c’est Tesla elle-même qui a prouvé ce concept très américain, très « Al Capone ». D’ailleurs, les forums dédiés au pick-up électrique se font un plaisir de montrer qu’il peut arrêter une volée de coups de feu. Ils donnent même des exemples du passé, en s’en tenant à des personnages du passé, des criminels populaires.

Super-héros élus, nouveaux propriétaires de cette voiture électrique Tesla, certains souhaitent bien sûr la tester par eux-mêmes. La voiture n’est pas un problème et les armes… sont dans tous les tiroirs.

L’idée est donc désormais de tirer avec des munitions et des distances différentes. Et le véhicule a arrêté des munitions de faible puissance, notamment des munitions de 9 mm provenant d’une mitraillette. Mais c’était une vidéo publiée par Tesla.

Mais… et si un propriétaire tire sur un Cybertruck, le résultat sera-t-il le même ?

L’extérieur en acier inoxydable du Cybertruck est efficace pour arrêter les balles de certaines armes, comme un fusil de chasse, par exemple. Ces vidéos du monde réel montrent que le pick-up est au moins résistant aux balles.

Bien entendu, les propriétaires ne le font en aucun cas. Inutile de dire que c’est une idée idiote.

Cependant, de plus en plus de personnes tentent cette méthode qui consiste à tuer les passagers à l’intérieur du véhicule.

Un « influenceur » populaire a décidé de faire le test et d’autres ont également suivi l’idée. Adin Ross est un streamer bien connu et une personnalité Internet qui possède un Cybertruck et a décidé de tirer quelques balles sur le véhicule électrique.

Il y a d’abord eu des cartouches de 9 mm provenant de ce qui semblait être une mitraillette semi-automatique.

Voir la vidéo ci-dessous :

Ne voulant pas s’arrêter là, Ross a sorti un fusil de chasse et a tiré quelques coups de feu. Cette vidéo est visible ci-dessous :

Le résultat final a été un Tesla Cybertruck considérablement endommagé, mais aucune des balles n’a pénétré l’extérieur du véhicule (à l’exception d’une balle qui a touché l’espace entre la porte avant et la porte arrière), ce qui confirme le test précédent du camion par Tesla.

Il est important de souligner qu’Adin Ross ne semble pas avoir beaucoup d’expérience avec les armes. Il semble choqué par la puissance du fusil de chasse et sa posture et sa visée laissent beaucoup à désirer. Cependant, les tirs tirés sur votre Cybertruck confirment sa capacité à stopper certaines munitions.

L’extérieur du pick-up électrique est en « acier inoxydable ultra-dur laminé à froid 30x ». Selon la Society of Automotive Engineers (SAE), les panneaux de porte en acier typiques ont une épaisseur de 0,7 à 1 millimètre, tandis que l’acier inoxydable du Cybertruck a une épaisseur de 3 mm.

Il n’est pas assez épais pour arrêter les balles de fusils ou de mitrailleuses de grande puissance, mais il semble être capable d’arrêter les balles de 9 mm, de calibre .45 et certaines balles de fusil de chasse.