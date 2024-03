Bosch et Microsoft : l’IA peut-elle contribuer à rendre les routes plus sûres ?

Bosch rassemble, en Allemagne, les meilleurs esprits numériques du monde, dans un événement qui cherche à comprendre ce qu’il est possible de faire de mieux en matière d’innovation. En partenariat avec Microsoft, la marque explorera l’intelligence artificielle (IA) pour rendre les routes plus sûres.

C’est un scénario qu’aucun conducteur ne souhaite voir : un ballon qui roule sur la route. Après cela, un enfant apparaîtra probablement immédiatement, inconscient de tout trafic. Même si les conducteurs humains savent évaluer cette situation, grâce à leurs connaissances contextuelles, les systèmes de conduite assistée et automatisée actuels doivent encore apprendre à le faire.

Bosch se tourne donc vers l’IA générative pour améliorer encore les fonctions de conduite automatisée. Dans ce cadre, l’entreprise et Microsoft explorent des opportunités de collaboration pour exploiter la puissance de l’IA générative.

Bosch s’efforce d’introduire une nouvelle dimension d’applications d’IA embarquées.

Stefan Hartung, président du conseil d’administration de Bosch, a déclaré lors du Bosch Connected World (BCW) de cette année à Berlin.

On espère que l’IA générative permettra aux véhicules d’évaluer les situations et de réagir en conséquence, assurant ainsi encore plus de sécurité aux usagers de la route. Une plus grande sécurité routière est également le souhait des 605 personnes interrogées dans le cadre de l’étude Bosch Tech Compass de cette année, une étude Bosch représentative à l’échelle mondiale sur des sujets liés à la technologie et à l’IA.

L’IA générative pour rendre le trafic routier plus sûr

Les deux sociétés prévoient qu’une collaboration porterait les performances des fonctions de conduite automatisée à un niveau supérieur. Tous deux souhaiteraient que l’IA générative contribue à accroître le confort à bord des véhicules et à offrir une plus grande sécurité à tous les usagers de la route.

Pour y parvenir, les connaissances approfondies de Bosch en matière de véhicules et son expertise en IA spécifique à l’automobile seront « inestimables », tout comme son accès aux données des capteurs du véhicule pour alimenter l’IA générative.

Dans le cadre de notre engagement inébranlable en faveur de routes plus sûres, Microsoft est impatient d’explorer les opportunités de collaboration avec Bosch pour être pionnier dans le domaine de l’IA générative.

» A déclaré Uli Homann, CVP chez Microsoft et Distinguished Architect.

Aujourd’hui, lorsqu’il s’agit de systèmes de formation à la conduite automatisée, l’IA trouve rapidement ses limites. Les systèmes actuels d’aide à la conduite peuvent détecter des personnes, des animaux, des objets et des véhicules, mais dans un avenir proche, l’IA générative pourrait aller plus loin : aider à déterminer si une situation pourrait potentiellement conduire à un accident.

La technologie utilise de grandes quantités de données pour entraîner les systèmes de conduite automatisée, leur permettant ainsi de tirer de meilleures conclusions à partir de ces données.

Par exemple, il pourrait déduire si un objet sur la route est un sac en plastique ou une pièce de véhicule endommagée. Ces informations peuvent être utilisées soit pour communiquer directement avec le conducteur – en affichant un avertissement – soit pour initier des manœuvres de conduite appropriées, comme un freinage alors que les feux de détresse sont allumés.

Bosch et Microsoft se sont déjà associés pour développer une plate-forme logicielle universelle permettant de connecter de manière transparente les voitures et le cloud, et sont impatients de travailler ensemble pour identifier de nouvelles opportunités afin d’apporter une technologie d’IA de pointe à leurs clients et à l’industrie des véhicules autonomes.

L’IA générative comme moteur d’innovation

L’IA générative est un moteur d’innovation. Elle peut transformer l’industrie de la même manière que l’invention de l’ordinateur

» A déclaré Tanja Rueckert, membre du conseil d’administration et directrice du numérique chez Bosch.

Le nouveau Bosch Tech Compass 2024 le montre également : 64 % des personnes interrogées estiment que l’IA est la technologie la plus importante pour l’avenir. En comparaison, seulement 41 % des personnes interrogées avaient la même opinion il y a à peine un an.

De la production au travail de bureau quotidien, l’IA générative est déjà utilisée dans de nombreux domaines chez Bosch. Outre Microsoft, l’entreprise travaille avec plusieurs partenaires, dont AWS, Google et Aleph Alpha.

L’unité de capital-risque du groupe Bosch, Bosch Ventures, a investi l’année dernière dans la société d’IA Aleph Alpha.

Bosch et Aleph Alpha souhaitent apprendre l’un de l’autre, bénéficier des connaissances de chacun et travailler ensemble sur des cas d’utilisation inter-domaines.

dit Rückert.

Ce partenariat porte désormais ses premiers fruits en Amérique du Nord : en collaboration avec Aleph Alpha, Bosch lance la reconnaissance vocale basée sur l’IA pour le compte d’un constructeur automobile haut de gamme.

Dans cette solution, un chatbot comprend et répond aux appels des services d’urgence à l’aide du traitement du langage naturel, qui reconnaît également les dialectes, les accents et les humeurs. L’appel reçoit une réponse directe, ce qui réduit au minimum le temps d’attente du conducteur.

Jusqu’à 40 % des appels peuvent être traités et résolus automatiquement ; Pour les requêtes plus complexes, le bot transmet toutes les informations pertinentes à un agent du centre d’appels qui prend immédiatement en charge le dossier.

Les experts en IA de Bosch travaillent actuellement sur plus de 120 applications spécifiques que ces nouveaux modèles d’IA ouvrent aux employés et aux clients de l’entreprise. Ces applications incluent la génération de code de programme logiciel ou de puissants chatbots et voicebots pour assister les techniciens ou interagir avec les consommateurs.

Une autre application est AskBosch, le moteur de recherche interne assisté par IA lancé fin 2023, qui offre un accès plus rapide en langage naturel à une grande variété de sources de données – des sources réparties sur l’intranet, par exemple.