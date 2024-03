Apple a tué le projet de voiture électrique et Elon Musk fait déjà la fête sur Internet

Elon Musk s’est montré particulièrement caustique et actif cette semaine. Il a commencé par attaquer Microsoft et la façon dont Windows 11 nécessite un compte. Il a fini par être contredit et ignoré. Aujourd’hui, et au lendemain de la fin du projet de voiture électrique, Elon Musk fait déjà la fête sur Internet.

Même s’il n’y a jamais eu de confirmation officielle qu’Apple développait une voiture électrique, c’était une certitude presque universelle. Ce projet durera plusieurs années et aura connu de nombreux changements majeurs au sein de l’entreprise.

Le plus récent devrait être le dernier et pas nécessairement pour les meilleures raisons. D’après ce qui a été avancé hier, le projet de voiture électrique d’Apple aura été annulé. Avec ce scénario en vue, Elon Musk semble avoir trouvé une nouvelle cible et fait déjà la fête sur Internet.

Pour montrer son contentement, et la fin d’une potentielle concurrence à Tesla, Elon Musk s’est tourné vers X pour donner un autre de ses avis tranchés. Cette fois, il a simplement mis le message 🫡🚬 dans une réponse.

Reste que dans la même thématique, Elon Musk en a profité pour laisser quelques messages. Dans une autre réponse à un autre commentaire d’un utilisateur X, le propriétaire du réseau social a simplement commenté que « l’état naturel d’un constructeur automobile est mort ».

Même s’il ne craignait apparemment pas la concurrence d’Apple, Elon Musk avait déjà pointé du doigt le projet par le passé. Dans une interview accordée au journal allemand Handelsblatt, il a déclaré que « c’est bien qu’Apple s’oriente et investisse dans cette direction. Mais les voitures sont très complexes par rapport aux smartphones ou aux montres intelligentes. Vous ne pouvez pas simplement vous adresser à un fournisseur comme Foxconn et dire : ‘Construis-moi une voiture' ».

A l’époque, dans cette même interview, Elon Musk allait encore plus loin. Il a qualifié en plaisantant Apple de « cimetière de Tesla ». Il a poursuivi en disant: « Si vous ne réussissez pas chez Tesla, vous travaillerez pour Apple. Je ne plaisante pas », a déclaré l’homme fort de Tesla au Handelsblatt.