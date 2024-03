Étude : l’intérêt pour les voitures à combustion augmente à nouveau par rapport aux véhicules électriques

L’objectif de certains gouvernements et entreprises est d’augmenter l’intérêt et donc les ventes de voitures électriques. Cependant, une étude menée par Deloitte a conclu que l’intérêt pour les voitures à combustion augmente par rapport aux voitures électriques.

La société de conseil et d’audit Deloitte a réalisé une étude auprès de 27 000 consommateurs, en âge légal de conduire, dans 26 pays.

Conformément à ce que préconisent certains acteurs du secteur, l’étude Deloitte Global Automotive Consumer Study 2024 conclut que l’intérêt pour les voitures électriques est en déclin sur les principaux marchés, comme les États-Unis et l’Allemagne.

Parmi les conclusions, il est souligné que l’intérêt pour les véhicules électriques s’affaiblit et que les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux voitures à combustion. Cette dernière est particulièrement visible aux États-Unis (67% contre 58% en 2023), en Asie du Sud-Est (52% contre 50%) et en Allemagne (49% contre 45% en 2023).

Selon Deloitte, les taux d’intérêt et les prix élevés pourraient nuire à l’attractivité des voitures électriques sur certains marchés.

Le ralentissement du développement des véhicules électriques n’est pas encore très visible en Europe, où les ventes ont enregistré des taux de croissance annuels importants, du moins pour les modèles hybrides et à batterie (37 % et 30 % en 2023 par rapport à 2022).

Rappelle Deloitte, sur la base des données de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (en anglais, ACEA).

L’étude conclut également que les critères de choix d’un véhicule varient considérablement selon les marchés :

Sur les marchés développés, comme l’Allemagne, le Japon et les États-Unis, le prix est le principal facteur déterminant dans le choix des consommateurs quant à leur prochaine marque de voiture, avec des pourcentages compris entre 55 % et 59 % ;

En Inde et en Asie du Sud-Est, la qualité des produits est une priorité, respectivement à 65 % et 62 %.

En Chine et en Corée du Sud, la performance des véhicules arrive en tête de liste des critères d’achat, avec respectivement 53 % et 55 % des sondés.

La volonté de payer pour les fonctionnalités de la technologie de connectivité varie également en fonction des marchés. Le plus élevé a été enregistré dans des pays comme l’Inde, la Chine et l’Asie du Sud-Est, et le plus faible dans des pays comme l’Allemagne, le Japon et les États-Unis.

Les acheteurs d’électricité sont influencés par la baisse des coûts de recharge dans des pays comme les États-Unis (66 %), le Japon (62 %) et l’Allemagne (50 %), ainsi que par les préoccupations environnementales et la baisse des coûts de maintenance dans des pays comme l’Inde (68 % et 56%, respectivement).

La majorité des consommateurs interrogés sont préoccupés par l’impact environnemental des batteries, soulignant la nécessité de pratiques durables dans l’utilisation et le recyclage du composant. De plus, l’engagement des marques en faveur du développement durable est apprécié par les consommateurs de différentes régions.

Cependant, dans la plupart des marchés étudiés, la principale raison pour laquelle les consommateurs envisagent d’acheter un véhicule électrifié est un fort désir de réduire leurs coûts de fonctionnement, préoccupation majeure concernant le changement climatique mondial.

Les données collectées sur les véhicules électriques mettent en lumière des préoccupations communes que nous connaissons déjà : le temps de recharge, l’autonomie, le prix et les coûts de remplacement des batteries.