Un expert en moteur est émerveillé par le système de conduite autonome de la voiture Xiaomi : « prend des décisions pleinement humaines »

Le Xiaomi SU7, la première voiture électrique de Xiaomi, fait beaucoup de bruit dans de nombreux domaines, aussi bien dans le domaine technologique, où Apple vient d’annuler son propre développement, que dans le domaine automobile. La société chinoise, qui n’a que moins de 14 ans d’existence, a mis sur le marché une voiture très avancée à bien des égards et vise à se positionner parmi les cinq géants du secteur à très court terme.

De plus, Xiaomi a construit son stand au Mobile World Congress de Barcelone autour du Xiaomi SU7 Max, la version la plus puissante de sa toute nouvelle voiture électrique. Nous avons donc interrogé l’un de nos experts en automobile, Alberto de la Torre, journaliste et communicateur depuis 2016, spécialisé dans le secteur automobile depuis plus de cinq ans. C’est ce qu’Alberto nous raconte sur le système de conduite autonome de Xiaomi.

« Des décisions pleinement humaines » prises par une voiture autonome

Indépendamment de tout ce qui peut être dit sur la voiture Xiaomi SU7, en termes de design, de motorisation, de système de freinage italien ou d’équipement interne, le système de conduite autonome s’est révélé l’un des plus impressionnants lors de sa présentation. Avec des années d’expérience dans le domaine technologique, bien qu’elle fasse ses premiers pas dans le secteur automobile, Xiaomi a démontré avoir construit un excellent système de conduite autonome pour son Xiaomi SU7, avec des capteurs LiDAR et un grand nombre de caméras placées à des points stratégiques de la carrosserie.

Mais en dehors de cela, l’aspect spectaculaire de la conduite autonome de la voiture Xiaomi provient des sensations dégagées par la vidéo capturée en temps réel. C’est ce qu’Alberto nous a raconté à ce sujet, en mettant en avant cet aspect en particulier car « ce qui m’a le plus impressionné à propos de la voiture Xiaomi SU7, c’est son fonctionnement en tant que véhicule autonome ».

En particulier, ce qui m’a le plus impressionné à propos de la voiture Xiaomi SU7, c’est son fonctionnement en tant que véhicule autonome. Bien sûr, nous devrons tout tester pour plus de sécurité, mais les vidéos publiées sont spectaculaires. La vidéo du stationnement en hauteur a été particulièrement remarquable, avec la voiture cherchant elle-même une place de parking, se déplaçant avec une aisance inattendue, loin des mouvements robotiques auxquels nous sommes habitués dans l’industrie automobile.

À cela s’ajoute la facilité avec laquelle il gère les obstacles sur son chemin, prenant des décisions pleinement humaines et se garantissant dans un espace très réduit, tandis que les systèmes que nous avons vus jusqu’à présent ont tendance à être excessivement conservateurs, se méfiant trop pour limiter les risques d’accrochages inattendus. Jouer avec quelques centimètres de marge d’erreur dans un parking montre la confiance que Xiaomi accorde à ses systèmes.

Alberto souligne qu’il est courant de constater des mouvements peu fluides lors de manœuvres dans des endroits complexes et étroits de la part de véhicules autonomes. La manière de tenir le volant de la voiture Xiaomi, de modifier la trajectoire avec de petits gestes correcteurs, ressemble davantage à la conduite par un conducteur humain qu’à un ordinateur intégré effectuant différents calculs mathématiques. Cela doit sans aucun doute améliorer l’expérience de permettre au Xiaomi SU7 de conduire pour nous pendant que nous sommes présents à l’intérieur du véhicule.

Il est clair que c’est ici que la marque doit gagner le plus. En tant qu’entreprise où l’utilisation de caméras et de capteurs est essentielle pour déterminer les distances et prendre les décisions que le produit (dans ce cas, la voiture) doit prendre, tout ce qui a été appris avec les téléphones mobiles et les produits intelligents donne à Xiaomi un bagage beaucoup plus large que celui de ses concurrents.

La voiture Xiaomi a été présente au Mobile World Congress. Tout ce que nous avons vu en direct nous a séduits, mais il est vrai que, comme l’indique Alberto, nous attendons encore la partie conduite. La conduite pure et dure de la voiture. Il y aura d’autres opportunités à l’avenir pour le tester en personne et le mettre à l’épreuve. Xiaomi doit se démarquer par l’expérience d’utilisation, en peaufinant chaque détail, en éliminant chaque friction, et nous avons confiance en ce que la conduite du Xiaomi SU7 soit d’un autre niveau. Nous sommes impatients de pouvoir le mettre sur la route.