Tesla Model Y obtient la note de sécurité la plus élevée en 2024

Le modèle Y de Tesla vient de passer les tests de sécurité et a obtenu le score le plus élevé possible de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). L’IIHS, notoirement exigeant, a même rendu les tests plus rigoureux cette année, mais le modèle Y a obtenu la note « Top Safety Pick+ ».

Elon Musk, l’homme de la mode, n’a pas perdu de temps pour partager la nouvelle sur X (le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter). Son message, « Tesla Model Y reçoit la note de sécurité la plus élevée possible », a donné le coup d’envoi d’une soirée d’applaudissements numérique.

Hyundai Motor Group, qui comprend les marques Genesis, Hyundai et Kia, s’est imposé comme le leader des prix de sécurité 2024, remportant six prix « Top Safety Pick+ » et dix prix « Top Safety Pick », pour un total de 16 prix.

Toyota Motor Corp, qui comprend les marques Toyota et Lexus, suit de près avec les prix « Top Safety Pick+ » et « Top Safety Pick ». Mazda, quant à elle, est la marque avec le plus grand nombre de prix « Top Safety Pick + », ayant reçu cinq, en plus d’un « Top Safety Pick ».

Tesla n’est pas étrangère à l’actualité de la sécurité

Le Model Y rejoint une gamme de Tesla connues pour leurs capacités de résistance aux chocs. Un autre véhicule électrique, le Hyundai IONIQ 6, a également reçu le prix de sécurité maximale. Le SUV R1S et le break R1T de Rivian n’ont pas été en reste, chacun recevant le prix « Top Safety Pick ».

Nous continuons de relever la barre en matière de sécurité des véhicules avec une autre mise à jour importante de nos critères d’attribution. Les gagnants de cette année représentent le summum de la sécurité automobile, démontrant une protection exceptionnelle tant pour les occupants que pour les usagers de la route vulnérables.

A déclaré David Harkey, président de l’IIHS, dans un communiqué.

Les cotes de sécurité de l’IIHS incluent désormais un test de collision latérale plus rigoureux. Une barrière plus lourde se déplace à une vitesse plus élevée, plus proche du poids d’un SUV conventionnel.

Les véhicules doivent obtenir une note « Acceptable » ou « Bon » au test de prévention des collisions frontales avec des piétons et au test de chevauchement frontal modéré mis à jour, qui comprend désormais un mannequin pour tester la sécurité des sièges arrière, pour pouvoir prétendre aux récompenses de sécurité.

Si la sécurité est votre truc, la Tesla Model Y s’est encore améliorée.