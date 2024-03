Xiaomi déplore l’annulation de la voiture d’Apple : « nous savons à quel point il est difficile de fabriquer des voitures électriques »

Sans aucun doute, nous pourrions être devant la nouvelle du mois et c’est que, comme vous le savez, il semble qu’Apple a annulé le projet connu sous le nom de Project Titan, c’est-à-dire le projet sur lequel ils travaillaient pour développer leur propre voiture électrique. Selon Bloomberg, la société a décidé de mettre de côté cette initiative afin de renforcer sa division d’intelligence artificielle et, comme on pouvait s’y attendre, les réactions n’ont pas tardé à arriver.

L’une des réactions les plus marquantes a été celle de Lei Jun, PDG et fondateur de Xiaomi, qui a souligné la difficulté de fabriquer une voiture électrique et en valorisant ce que l’entreprise a accompli avec sa nouvelle Xiaomi SU7, tout en montrant sa surprise face à une nouvelle qu’il ne s’attendait absolument pas à recevoir compte tenu des tendances du marché actuel.

Au revoir à la voiture électrique d’Apple

Il est bien connu que le développement et la fabrication d’une voiture électrique ne sont pas bon marché du tout. En réalité, Lei Jun lui-même a mentionné il y a quelques mois que l’investissement qu’ils avaient dû consacrer à leur Xiaomi SU7 dépassait la somme de 10 milliards de yuans, soit plus de 1,5 milliard d’euros, mais dans le cas de la voiture d’Apple, la raison pour laquelle ils ne la fabriqueront pas va bien au-delà de cela.

Des sources proches du projet ont indiqué que Cupertino imaginait un véhicule technologiquement très avancé avec un système de conduite autonome de niveau 5 qui devait sortir en 2025. Cependant, loin d’atteindre ces chiffres, les responsables ont commencé à réduire leurs prétentions à un niveau 2+ de conduite autonome et une date de lancement fixée en 2028 en raison de la complexité du développement et de la fabrication ultérieure.

En réalité, cette année 2024, la société a consacré une grande quantité de ressources au projet pour pouvoir le renforcer, mais finalement, il semble que la décision a été de transférer un grand nombre d’employés qui y étaient impliqués et de les réaffecter à d’autres postes. C’est quelque chose que nous n’avons heureusement pas vu chez Xiaomi et sa SU7, une voiture qui a vu le jour en moins de trois ans.