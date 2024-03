Pourquoi Apple a renoncé à construire sa voiture électrique

La demande de véhicules électriques a diminué ces derniers mois et les coûts de financement restent élevés. Il semble qu’Apple souhaite consacrer davantage de ressources à ses projets d’intelligence artificielle générative.

Apple a investi des milliards de dollars pour construire une voiture électrique autonome. Puis ils ont décidé d’arrêter. Pendant 10 ans, ce projet a été source de spéculations intenses. L’entreprise a embauché des cadres d’entreprises automobiles comme Lamborghini et Tesla pour superviser le développement du véhicule, et a acquis la startup de voitures autonomes Drive.ai en 2019. Apple, avec son projet de voiture électrique autonome appelé « Titan », voulait diversifier sa production au-delà de l’iPhone et entrer dans un nouveau marché. Pourtant, ils ont décidé de changer leurs plans. Selon Bloomberg News, de nombreux employés du projet seront transférés dans la division intelligence artificielle de l’entreprise.

Cela semble être la bonne décision. En effet, cette fuite a fait augmenter les actions d’Apple à Wall Street de plus de 1,2%. De plus, selon Ray Wang, fondateur et PDG de la société de conseil Constellation Research, « c’est une décision intelligente et attendue depuis longtemps. La demande du marché pour les véhicules électriques n’est pas là, et l’intelligence artificielle est l’endroit où se déroule toute l’action », a-t-il expliqué à la BBC. L’annonce de l’entreprise a été une surprise pour des centaines d’employés qui ont travaillé sur le projet de voiture électrique, a rapporté Bloomberg, et ceux qui ne seront pas reclassés dans les équipes travaillant sur l’intelligence artificielle risquent d’être licenciés.

Le grand plan d’Apple

Les plans ont changé à plusieurs reprises. L’idée de construire une voiture électrique est apparue en 2014, mais amener le produit sur le marché s’est révélé plus difficile que prévu. Apple a dû licencier des dizaines d’employés en 2016 et le cadre clé responsable du projet a quitté l’entreprise pour rejoindre Ford en 2021. Au début de janvier, Bloomberg a annoncé que la date de sortie estimée de la voiture électrique avait été repoussée à 2028.

Selon le média, Apple avait récemment réduit la taille du projet, passant d’un véhicule totalement autonome à un véhicule avec certaines fonctionnalités de conduite autonome. Le plan initial prévoyait en effet une voiture sans volant ni pédales, avec un intérieur similaire à celui d’une limousine.

Pourquoi ont-ils décidé d’abandonner le projet maintenant ?

Il semble qu’Apple veuille consacrer davantage de ressources à ses projets d’intelligence artificielle générative. Plusieurs chercheurs et ingénieurs travaillant sur le projet de voiture électrique seront transférés. En réalité, Cook a annoncé lors de la réunion trimestrielle sur les bénéfices début février qu’Apple investissait « une énorme quantité de temps et d’efforts » dans l’intelligence artificielle et fournirait de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA aux consommateurs cette année.

Le marché difficile des voitures électriques

La demande de véhicules électriques a diminué ces derniers mois et les coûts de financement restent élevés. Même les géants de l’industrie automobile américaine comme Ford et General Motors ont décidé de reporter leurs plans d’expansion de la production de véhicules électriques.

La semaine dernière, le fabricant de camions électriques Rivian a annoncé qu’il réduirait sa main-d’œuvre de 10%, expliquant qu’il ne s’attendait à aucune croissance de sa production cette année. En revanche, en janvier, Tesla a averti que la croissance des ventes serait plus faible qu’en 2023. Elon Musk a également retweeté la nouvelle avec deux émojis, un salut et une cigarette.