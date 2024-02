Fonctionnalité alliée au plaisir : FIAT dévoile des concepts inspirés de la Panda

Estimant que « la fonctionnalité ne devrait jamais exister sans plaisir », FIAT s’est inspiré de sa Panda et a développé des concepts vraiment surprenants. Jetez un œil aux différents modèles!

Les voitures ont une apparence de plus en plus futuriste, le concept va au-delà de la technologie qui les équipe. Prêt ou pas, FIAT a décidé de présenter aux passionnés d’automobile, ainsi qu’aux fans de la marque, une famille de concepts qui prouvent que l’avenir est déjà en train de se produire.

Même s’ils sont inspirés de votre Panda, vous pourriez être surpris.

Dans un marché mondial de la mobilité en constante évolution, il y a ceux qui rêvent d’un avenir meilleur et ceux qui prennent des mesures concrètes pour un avenir plus durable et responsable. FIAT a prouvé que l’avenir est déjà là avec la révélation de sa nouvelle famille de concepts inspirés de Panda.

Cela peut être lu dans un communiqué officiel de FIAT.

Le nouveau « jeu mondial » a été annoncé aujourd’hui, dans une vidéo, dans laquelle Olivier François, PDG de FIAT et Global CMO de Stellantis, présente les prochains lancements de la marque au volant d’une Panda. Ce modèle « joue un rôle important dans la façon dont nous vivons l’automobile depuis plus de quarante ans ».

Également appelé « symbole de la créativité italienne », le Panda a inspiré la nouvelle famille de concepts.

Le nouvel ensemble de concepts a été conçu « pour conquérir les rues du monde et compléter la gamme de la marque ». Grâce à Stellantis, FIAT a accès à une nouvelle plateforme mondiale, à laquelle elle a ajouté sa marque distinctive de créativité italienne.

FIAT est une marque mondiale avec 1,3 million de voitures vendues l’année dernière et un solide leadership dans de nombreuses régions du monde. Nous sommes dans un jeu mondial et notre prochaine étape sera de passer de produits locaux à une offre mondiale pouvant bénéficier à tous nos clients partout dans le monde. Nous sommes ravis de partager cet aperçu de notre avenir ; un avenir très proche en réalité puisque la première voiture sera présentée dans 4 mois lors de la célébration du 125e anniversaire de la marque. Cette voiture sera suivie chaque année par un nouveau modèle.

FIAT a partagé, annonçant que le premier nouveau produit sera dévoilé en juillet prochain, suivi du lancement d’un nouveau véhicule chaque année jusqu’en 2027.

Les nouvelles voitures partageront la même philosophie : « la fonctionnalité ne devrait jamais exister sans plaisir » ; ainsi que la même technologie : une plate-forme mondiale unique où de nouveaux modèles peuvent être fabriqués sur une base pertinente localement.

La plate-forme multi-énergie unique permettra également aux prochains modèles FIAT d’être équipés de tous les types de groupes motopropulseurs (électriques, hybrides et ICE).

De plus, la nouvelle famille se caractérisera par une utilisation efficace de l’espace et des matériaux durables. Chacun des nouveaux modèles sera une interprétation unique et originale de l’esprit inclusif, accessible et ingénieux qui a permis à la marque de créer des véhicules avec des intérieurs modulaires, des looks uniques et des personnalités audacieuses.

FIAT relève le défi de produire des voitures plus durables et abordables avec son approche « moins c’est plus », en éliminant les pièces redondantes et en réduisant les matériaux polluants tels que le chrome, les alliages, le cuir et les mousses de sièges. De plus, cela garantit une attention renouvelée aux performances aérodynamiques

Découvrez les concepts inspirés de la FIAT Panda

Voiture de ville

Plus grand que l’actuel Panda, sorte de « Méga-Panda », son design s’inspire du lieu de naissance de la marque : l’emblématique bâtiment Lingotto à Turin, avec sa célèbre piste d’essai sur le toit.

Les designers de FIAT se sont inspirés de certaines caractéristiques particulières du Lingotto lors de la création du nouveau langage de conception, notamment la légèreté structurelle, l’optimisation de l’espace et la luminosité.

Pendant ce temps, la forme ovale de la voie « La Pista 500 » sur le toit a laissé sa marque sur certains aspects intérieurs du nouveau modèle : du tableau de bord à l’écran et aux sièges.

De plus, FIAT accorde une importance particulière à l’utilisation de matériaux durables, notamment des plastiques recyclés et des tissus en bambou. La marque vise à éliminer certains des obstacles à une mobilité plus durable.

Ramasser

Le Pick-Up est le deuxième concept qui apparaît dans la vidéo. FIAT est leader du marché en Amérique du Sud et le Pick-Up Strada est le véhicule le plus vendu sur le marché brésilien. Pour l’avenir, FIAT est convaincu que ce type de véhicule pourra reproduire son succès dans le monde entier, même en Europe.

Le nouveau concept Pick-Up de FIAT met le plaisir dans la fonctionnalité et répond à la redécouverte mondiale du temps libre en tant que valeur pour les personnes. Ce véhicule combine le concept d’un Pick-Up avec la fonctionnalité d’un VUL et le confort d’un SUV, dans une taille adaptée aux environnements urbains du monde entier.

Retour rapide

Héritier de deux des plus grands succès de la Marque – la Fiat Fastback au Brésil et la Fiat Tipo au Moyen-Orient et en Afrique – cette Fastback entend suivre leurs traces et s’affirmer au niveau mondial en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Afrique, et même en Europe.

Ce concept est construit sur la même plateforme modulaire, offrant une touche sportive et des performances aérodynamiques.

VUS

Le quatrième concept de la vidéo est un SUV familial spacieux, une sorte de « Giga-Panda ». Conformément au rôle de FIAT en tant que pionnier de la mobilité accessible, innovante et durable, ce véhicule confirme une fois de plus l’importance particulière que la marque accorde aux besoins de transport familial.

Le concept SUV de FIAT répond aux besoins des clients en termes de sécurité, de polyvalence et de design, apportant espace et robustesse aux familles du monde entier.

Campeur

Le dernier concept présenté est le véhicule à tout faire ultime car il met en valeur le nouveau style dolce vita et reconnecte les personnes les uns aux autres et à la nature. Ce concept rend hommage à la « Fonctionnalité » de la Panda des années 80, rappelant la polyvalence d’une voiture taillée pour la ville avec les caractéristiques d’un SUV et l’âme d’un compagnon de confiance.