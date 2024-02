La voiture de Xiaomi est physiquement présente au MWC, nous l’avons vue en direct et elle nous a séduits

Tel que la marque elle-même l’a annoncé il y a quelques semaines, le nouveau Xiaomi SU7 est présent au MWC 2024 et nous avons déjà pu le voir en détail. Dans ce cas, la marque asiatique a décidé de nous apporter la variante Max en finition Aqua Blue de ce modèle, qui sera la plus performante de toutes, et nous vous assurons qu’elle est esthétiquement époustouflante.

Ce modèle Max est équipé d’un moteur double et d’une traction intégrale, de 664 chevaux de puissance et d’une autonomie pouvant atteindre 800 km, mais dans ce post, nous allons vous parler des caractéristiques esthétiques qui ont attiré notre attention et qui font de ce modèle l’un des plus beaux que nous ayons pu voir sur le marché des voitures électriques.

La calandre de type McLaren et sa silhouette, les détails que nous avons le plus aimés

Il ne fait aucun doute que cette Xiaomi est pleine de détails esthétiques qui nous ont enchantés, mais si nous devons en souligner un parmi les autres, c’est cette calandre inspirée des voitures McLaren qui confère une présence exceptionnelle à ce véhicule. Cependant, contrairement à ces dernières, il convient de souligner que les phares LED avant du modèle Xiaomi sont complètement fermés pour améliorer l’efficacité de la voiture.

Un autre élément qui est également conçu pour maximiser les performances de la batterie est le fait que le SU7 monte des pneus Michelin Pilot Sport EV sur des jantes de 20 pouces au design spectaculaire. Ce pneu est spécialement conçu pour améliorer l’adhérence lors de la conduite sportive, augmenter l’autonomie de la batterie et réduire le bruit de roulement, ce qui est une décision plus que judicieuse de la part de la marque chinoise.

Précisément à cet endroit, nous trouvons également des freins Brembo de haute performance de couleur jaune qui attirent énormément l’attention, des poignées de porte affleurantes à la carrosserie et même un arsenal de caméras qui se chargeront de fournir un système à 360 degrés idéal pour contrôler tout ce qui se passe autour de nous.



Ce système est complété par le capteur LiDAR que nous avons dans la partie supérieure du véhicule et dont l’implémentation nous a fascinés. Esthétiquement, il ressemble beaucoup à une prise d’air telle que l’on peut trouver dans les voitures de course, mais Xiaomi a décidé d’intégrer les capteurs dans cette zone non seulement pour leur aspect visuel, mais aussi pour améliorer leur fonctionnement afin qu’ils n’interfèrent avec aucun autre élément de la carrosserie.

Enfin, en ce qui concerne sa partie arrière, ce qui attire le plus notre attention, ce sont ces imposants phares avec une signature lumineuse qui parcourt horizontalement la voiture. Xiaomi a utilisé une technique que de nombreux autres fabricants utilisent et qui donne à son SU7 l’impression d’être beaucoup plus large qu’il ne l’est en réalité, et nous ne parlons pas seulement des phares, mais aussi des passages de roue volumineux.



La voiture est beaucoup plus musclée à l’arrière qu’à l’avant, ce qui peut rendre ce modèle très amusant à conduire, surtout dans sa version standard à propulsion arrière. Ce que nous n’avons pas pu voir, c’est son aileron rétractable déployé, mais nous sommes sûrs qu’il lui donnera une allure beaucoup plus sportive et qu’il l’aidera à être mieux assis sur la route.

Il est vrai que pour l’instant, cette Xiaomi SU7 ne sera pas commercialisée à l’échelle mondiale, mais en voyant à quel point elle est belle, nous espérons qu’elle pourra le faire le plus tôt possible. Comme particularité, les insignes de la voiture sont entièrement en chinois, donc il semble que nous devrons faire preuve d’un peu de patience pour pouvoir voir le produit en Europe de manière officielle.