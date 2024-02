Le voyage rapide et incroyable de Xiaomi à mettre une voiture sur son stand au MWC 2024

Tout a changé pour Xiaomi. Ça a changé pour toujours. Fondée en avril 2010, il y a seulement 14 ans, la société n’a cessé de croître dans tous les domaines qu’elle a abordé au cours de son évolution. Il faut rappeler que ses premiers pas ont été faits avec une ROM pour Android, la première MIUI, et qu’aujourd’hui Xiaomi est l’une des 50 plus grandes entreprises technologiques de la planète.

Le géant de Beijing a progressé sur le marché, sans hâte mais sans pause, et en 2024 il réinvente complètement sa stratégie pour l’avenir. L’arrivée de HyperOS est plus qu’une simple anecdote. Il s’agit de l’étape logique pour une entreprise dont l’écosystème devient de plus en plus vaste et qui a besoin de s’organiser en interne. Se connecter. Et HyperOS est le centre névralgique de cette stratégie.

La nouvelle Xiaomi née en 2024

Xiaomi nous a raconté sous le ciel de Barcelone, dans le cadre du Mobile World Congress 2024, quelques informations sur la gestation de son nouveau système. Un HyperOS qui devient le remplaçant naturel de MIUI, abandonnant les vieilles habitudes et en conservant d’autres. Comme la base d’Android, mais maintenant avec suffisamment d’additifs pour que Xiaomi puisse gérer beaucoup plus efficacement une partie de son écosystème.

Xiaomi nous a dit que son nouveau HyperOS n’a pas grand-chose de neuf. Le système qui laissera MIUI derrière lui pour toujours a été planifié pendant 13 ans, depuis la naissance de la marque. Un fait qui montre que MIUI a toujours été conçu comme une transition, un système nécessaire pour les premiers pas de l’entreprise jusqu’à ce qu’elle atteigne sa maturité. Et sur ces 13 années de planification, 7 ont été consacrées au développement pur.

Xiaomi HyperOS devient l’union du framework d’Android, du Xiaomi Vela développé en 2017 et d’autres systèmes que l’entreprise a créés en parallèle jusqu’à la réalisation de son nouveau système. Et de sa nouvelle stratégie. Avec HyperOS naît la nouvelle philosophie « Human x Car x Home » qui guidera Xiaomi à partir de maintenant et qui interconnectera tout l’écosystème de produits de la marque avec l’être humain, l’utilisateur, au centre.

En quelques années, Xiaomi est passé du slogan « Smartphone x IoT » à un slogan beaucoup plus large « Human x Car x Home » et tout ce que nous pouvons imaginer y trouve sa place. Depuis ses smartphones classiques, ceux qui ont tout commencé, jusqu’au récent Xiaomi SU7 qui redéfinira la marque pour toujours. Xiaomi affirme qu’avec HyperOS, plus de 200 catégories de produits seront prises en charge, sans autre limite que leur dépendance à l’électricité pour fonctionner.





Donc oui, Xiaomi a changé pour toujours. Il fut un temps où Xiaomi était les smartphones, puis ils sont devenus des appareils connectés, puis des ordinateurs portables, des électroménagers de toutes sortes de calibres sont arrivés. Et puis la voiture est arrivée, et nous verrons ce que l’avenir réserve. Mais nous assistons à la façon dont Xiaomi redéfinit sa stratégie d’entreprise avec HyperOS au centre et le Xiaomi SU7 comme le plus grand pari pour l’avenir, avec son lancement en 2024. Cette nouvelle stratégie est si importante que Lei Jun, PDG de l’entreprise, se retire du reste des produits et voyagera maintenant en voiture. Le premier d’une longue série. Tous connectés les uns aux autres. Avec les utilisateurs au centre.