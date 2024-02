Microlino Lite est arrivée : une voiture électrique pour ceux qui ont 16 ans et ont un permis cyclomoteur

Circulation chaotique, carburant de plus en plus cher, peu de stationnement, routes étroites et exiguës, et vous songez toujours à emmener votre gros SUV en ville ? Le Microlino Lite rend cette idée stupide, car il est suffisamment dynamique pour vous emmener partout, facile à garer, peu gourmand et avec une touche irrévérencieuse, pour se démarquer de la foule ! La voiture bulle a déjà été présentée en Suisse et arrivera cet été.

Microlino Lite pour les 16 ans et le permis cyclomoteur

Le marché considère ce véhicule comme la microcar des Européens qui n’échangeraient jamais leur voiture contre un vélo électrique. Oui, le Portugal est également dans le coup.

La société suisse Micro, fabricant de la joyeuse petite voiture électrique Microlino, vient de dévoiler une version de production de sa Microlino Lite au Salon de l’automobile de Genève. Avec une vitesse de pointe de 45 km/h, il roule deux fois moins vite que le Microlino classique, mais peut être conduit par toute personne possédant un permis cyclomoteur à partir de 14 ans dans certains pays européens. Au Portugal, c’est à partir de 16 ans.

Un modèle d’entrée de gamme coûtera 149 CHF par mois (environ 156 euros) à louer dès cet été.

La bonne voiture pour les villes

Les microcars, comme la Microlino Lite, s’adressent aux citadins qui n’échangeraient jamais leur grande voiture contre un vélo électrique, mais qui recherchent quelque chose de plus pratique pour circuler dans des villes denses aux rues étroites.

Il est possible de placer environ trois microvoitures dans le même espace nécessaire pour garer un SUV et leur poids réduit leur permet de consommer beaucoup moins d’énergie qu’un véhicule électrique normal. Ils sont parfaits pour les déplacements urbains, les déplacements rapides au supermarché, déposer un enfant à l’école et emmener le chien au parc.

Le modèle Lite reprend la même conception monocoque en acier que son grand frère et mesure 2,5 m de long, 1,47 m de large et 1,5 m de haut, pour un poids inférieur à 600 kg. Avec une puissance de 6 kW (9 kW en pointe), il est classé véhicule L6e, ce qui signifie que toute personne possédant un permis cyclomoteur de classe AM peut le conduire en Europe.

Avec la batterie de base de 5,5 kWh, vous pourrez parcourir environ 100 km avant de devoir être rechargée ou jusqu’à 177 km maximum pour ceux qui optent pour la plus grosse batterie de 11 kWh. La batterie de 5,5 kWh peut être chargée de 0 à 80 % en deux heures environ avec un chargeur de type 2 de 2,2 kW, tandis que la batterie plus puissante de 11 kWh a besoin d’environ quatre heures.

La microvoiture biplace est également équipée d’un toit ouvrant et d’un coffre étonnamment spacieux de 230 litres.

Le prix commence à 149 CHF par mois (environ 156 €) pour une location de 48 mois avec 5000 km/an.

Le Microlino Lite est construit à Turin, en Italie, tout comme son frère plus puissant, et est disponible en bleu ou gris anthracite, avec des options pour un intérieur haut de gamme basique ou amélioré, avec du cuir végétalien, un siège en velours, des poches latérales, un haut-parleur Bluetooth et un support pour smartphone.

Les précommandes commencent aujourd’hui pour une livraison « au début de l’été ».

Bien que Micro n’ait pas encore publié de liste de pays, il s’agira probablement d’un lancement uniquement européen.