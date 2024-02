Le Xiaomi SU7 Max fait ses débuts au MWC 2024 : premier coup d’œil rapproché sur la voiture électrique de la marque

Nous étions au stand de Xiaomi au MWC 2024 et nous vous apportons les premières images réelles de la nouvelle voiture électrique haut de gamme de la marque, la Xiaomi SU7 Max

La nouvelle Xiaomi SU7 Max dans sa spectaculaire couleur Aqua Blue

Après l’avoir officiellement présentée en Chine à la fin de l’année dernière, Xiaomi a profité de sa présence au Mobile World Congress 2024 pour nous montrer, dans les moindres détails, la version haut de gamme de sa première voiture électrique, une Xiaomi SU7 Max encore plus spectaculaire de près.

Nous vous montrons ci-dessous les premières images réelles de la Xiaomi SU7, premier produit du géant chinois dans le secteur des véhicules électriques.

Voici à quoi ressemble le Xiaomi SU7 Max en couleur Aqua Blue

Nous avons profité de notre présence au MWC 2024 pour nous rendre au stand de Xiaomi, où la pièce maîtresse est sans aucun doute la Xiaomi SU7 Max, la variante la plus haut de gamme de la première voiture électrique de la marque.

Comme vous pouvez le voir sur les images que nous avons prises du véhicule en question, la société chinoise nous a enchantés avec une Xiaomi SU7 Max dans une impressionnante couleur Aqua Blue, mettant en évidence de grandes roues avec des jantes spectaculaires portant le logo de la marque au centre et des disques de frein d’une couleur jaune voyante.

Nous avons également pu voir l’arrière de la Xiaomi SU7 Max, où l’on peut constater le nom de la marque et du modèle de voiture sur le hayon arrière du véhicule.

La Xiaomi SU7 Max est une berline sportive qui rappelle beaucoup l’esthétique de la Tesla Model 3 et qui présente des dimensions de 4,99 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,4 mètre de haut, avec un poids de 2 205 kilos et un coffre avant d’une capacité de 105 litres et un coffre arrière pouvant atteindre 517 litres.

En termes de spécifications, la Xiaomi SU7 Max est équipée d’un grand écran horizontal de 16,1 pouces avec une résolution 3K intégrée à l’intérieur du véhicule, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8295 et une batterie au nickel, au manganèse et au cobalt (NMC) de CATL, qui est intégrée dans la carrosserie du véhicule grâce à une technologie développée par Xiaomi appelée « Cell to Body » ou CTB.

Sous le capot de la Xiaomi SU7 Max, nous trouvons le Xiaomi HyperEngine V6s, un puissant moteur capable de faire fonctionner ce véhicule à traction intégrale (AWD) sans sourciller, car il atteint 21 000 tours par minute.

De plus, cette voiture électrique de Xiaomi a une vitesse maximale de 265 km/h et est capable d’atteindre 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes.

En ce qui concerne le logiciel, la Xiaomi SU7 Max est livrée avec HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi qui vise à améliorer l’intégration de tous ses appareils : téléphones mobiles, montres, tablettes, voitures, etc..