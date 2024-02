Renault 5 E-Tech : peinte aux couleurs du futur, l’iconique R5 est le nouveau visage de la révolution électrique

La Renault 5 circule sur les routes depuis 1972, date à laquelle elle a conquis un tout nouveau public : les femmes et les jeunes. Conformément à la maxime « les temps changent, les désirs changent », la marque a peint le modèle emblématique aux couleurs du futur, l’électrisant et livrant sur le marché une R5 E-Tech, prête pour ceux qui s’en souviennent avec le sourire, mais aussi pour les jeunes générations, qui attendent des détails différents.

Parce qu’il s’agit d’une voiture emblématique, qui a vécu tant d’aventures, l’équipe Renault s’est attachée à comprendre comment adapter la R5 que tout le monde connaît à un véhicule qu’exige le 21e siècle. NETCOST est allé à Paris pour vous rencontrer et c’est en effet une machine qui fera des heureux !

Détails de la R5 E-Tech

Dimensions et poids

Longueur : 3,92 m

Largeur : 1,50 m

Empattement : 2,54 m

Porte-à-faux avant/arrière : 749 mm/ 633 mm

Garde au sol : 145 mm

Poids : 1450 kg (version 52 kWh)/ 1350 kilos (version 40 kWh)

Capacité du coffre : 326 l

Moteurs et batteries

70 kW (95 ch/215 Nm)

90 kW (120 ch/225 Nm)

110 kW (150 ch/245 Nm)

Batterie aux ions lithium

Confort 52 kWh (autonomie jusqu’à 400 km WLTP)

Urbain 40 kWh (autonomie jusqu’à 300 km WLTP)

Chargeurs

11 kW CA unidirectionnel pour moteur de 70 kW

11 kW AC bidirectionnel pour moteurs de 90 et 110 kW

80 kW CC pour moteur 90 kW

100 kW CC pour moteur 110 kW

Performances (version 110 kW / 52 kWh)

0 à 100 km/h / <8 sec

80 à 120 km/h / <7 sec

Vitesse maximum

Nous ne pouvons pas échapper à l’évidence et nous devons commencer par le design, nous avons réalisé que la tâche serait difficile, car il s’agit d’un modèle créé par les consommateurs. L’équipe responsable avait cependant de quoi jouer. Dans une démarche « émotionnelle », Renault adopte un style « rétrofuturiste », avec des couleurs vives, des phares au look audacieux, des feux arrière verticaux, des finitions colorées sur le toit, entre autres.

Essentiellement, selon Renault, l’idée était de livrer une R5 renouvelée, avec les détails que l’on connaît déjà, en phase avec les exigences du 21e siècle et de la transition électrique.

Par exemple, la grille d’aération du capot de la voiture d’origine a été réinventée pour rester dans l’air du temps. Aujourd’hui, « c’est un indicateur de charge en forme du chiffre emblématique 5 » : lorsque le conducteur s’approche du véhicule, il s’allume, illustrant l’interaction étroite entre l’homme et la machine.

À la hauteur de la modernité, la Renault 5 E-Tech électrique dispose d’un grand écran tactile multimédia de 10 pouces avec une interface lumineuse et fluide.

La conception graphique et sonore de la séquence d’accueil a été développée en collaboration avec l’institut de musique et du son Ircam, et avec Jean-Michel Jarre – artiste, compositeur et auteur de renom, pionnier de la musique électronique et passionné de technologie, a également développé des paysages sonores embarqués et VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), une alarme externe émise par la voiture à des vitesses inférieures à 30 km/h pour alerter les piétons.

Plateforme électrique nouvelle génération et unique en Europe

Si la conception des véhicules est généralement adaptée à la plateforme sur laquelle ils seront construits, dans ce cas, les ingénieurs de Renault ont travaillé à l’envers, développant la plateforme à partir du design qui a conquis le cœur de Luca de Meo : une maquette en résine réalisée par le département de conception avancée.

La Renault 5 E-Tech électrique est le premier véhicule entièrement conçu sur AmpR Small, la nouvelle plateforme d’Ampère dédiée aux véhicules électriques du segment B. Cela en réalité un véhicule unique avec de réels avantages concurrentiels, notamment un plancher plat, un entraxe important (2,54 m), espace intérieur et capacité de coffre optimisés (326 litres), centre de gravité abaissé et poids réduit (moins de 1500 kg).

La plateforme AmpR Small a également permis de réaliser des économies d’échelle dans de nombreux domaines sans compromettre les composants électriques ou les technologies utiles aux consommateurs. Grâce à cette approche disruptive, mise en œuvre pour la première fois, Renault a pu réduire le temps de développement à seulement trois ans.

De plus, la Renault 5 E-Tech électrique intègre un nouveau chargeur AC bidirectionnel compatible avec les technologies V2L (Vehicle-to-Load) et V2G (Vehicle-to-Grid).

Ce système pionnier est sur le point d’être largement utilisé, faisant de la nouvelle voiture électrique de Renault un véritable acteur de l’écosystème énergétique, à travers les services Mobilize, alimentant le réseau en électricité décarbonée. Ainsi, les utilisateurs bénéficieront d’économies significatives sur leurs factures d’électricité.

Sous le capot, le moteur de la Renault 5 E-Tech électrique est plus compact que les moteurs des Mégane électrique E-Tech et du Scenic E-Tech électrique, sur lesquels elle est également basée. Il reste fidèle à la technologie synchrone à rotor bobiné privilégiée par Renault : ne disposant pas d’aimants permanents, il n’utilise pas de terres rares, réduisant ainsi son impact environnemental.

S’appuyant sur l’expérience de ses prédécesseurs en termes de durabilité, le moteur sera disponible avec trois puissances : 110, 90 et 70 kW.

Renault offre un « plaisir de conduite exceptionnel » au volant de la R5 E-Tech

La Renault 5 E-Tech électrique est une voiture polyvalente, aussi bien à la maison qu’en ville et sur route, grâce au chargeur AC 11 kW, au chargeur DC 80 ou 100 kW et à sa batterie jusqu’à 52 kWh. Ces fonctionnalités offrent une autonomie allant jusqu’à 400 km WLTP.

Fait rare sur le segment des citadines électriques, elle peut même tracter une remorque, avec une capacité de remorquage de 500 kg.

Renault est un exemple.

La R5 E-Tech électrique est extrêmement agile, avec une suspension avant optimisée et une suspension arrière multibras. Emprunté aux segments de marché haut de gamme, il offre un niveau de tenue de route et de performances jusqu’alors inconnu sur ce segment.

C’est à travers tout cela que Renault promet « un plaisir de conduite exceptionnel, sans compromis sur le confort ».

La R5 électrique apporte la technologie dans la bonne mesure

La Renault 5 E-Tech électrique est une voiture de haute technologie qui regorge d’innovations de pointe pour offrir une expérience à bord unique, avec des avantages pratiques pour le confort et la sécurité du conducteur et des passagers. Ce modèle est donc :

Connectée – La R5 E-Tech électrique intègre le système OpenR Link nouvelle génération avec Google intégré, ainsi que plus de 50 applications et services pratiques, comme un planificateur de trajet électrique.

Intuitif et accueillant – Avec les services connectés de Google, la Renault 5 E-Tech électrique lance le Reno, un avatar interactif qui est aussi un compagnon de voyage intelligent et utile. Développé par Renault pour offrir aux clients une expérience électrique plus agréable et intuitive, le Reno a une vraie personnalité. Conçu pour répondre aux requêtes et commandes des utilisateurs, il confère au véhicule une signature relationnelle et empathique.

Confortable – Le confort sonore est optimisé grâce au système breveté d’isolation phonique smart cocoon et à un pare-brise acoustique, une fonctionnalité empruntée à d’autres marchés. Pour le confort thermique, une pompe à chaleur économique permet d’économiser l’énergie de la batterie.

Sûre – À la pointe de la sécurité, la Renault 5 E-Tech électrique est dotée d’aides à la conduite (ADAS) empruntées à d’autres marchés, dont un régulateur de vitesse adaptatif intelligent, qui lit la route, et Active Driver Assist, une technologie de conduite automatisée de niveau 2.

Il comprend également des technologies innovantes pour faciliter le travail des services d’assistance en cas d’accident (Accès Pompier, Pyroswitch et Rescue Code). Le nouveau système de freinage One Box réduit de moitié le temps de réaction du freinage automatique. Enfin, le Safety Coach accompagne le conducteur dans la réduction des risques d’accidents.

Simple – La recharge est plus facile et plus intelligente avec la Renault 5 E-Tech électrique, grâce à la large gamme de services proposés par l’écosystème Mobilize : Mobilize Power Solutions pour commander via le réseau de concessionnaires Renault une solution de recharge à installer au domicile du client ; et Smart Charge pour proposer une recharge domestique intelligente à moindre coût.

De plus, Charge Pass pour accéder à plus de 600 000 bornes de recharge publiques dans 25 pays européens avec une seule carte. Ce système fonctionne en mains libres sur de nombreuses bornes de recharge secteur DC compatibles. Connectez simplement votre Renault 5 E-Tech électrique pour démarrer la recharge et la facturation en toute sécurité, sans carte ni code, grâce à la fonction Plug & Charge.

Soucieux de l’environnement, Renault veut un « chèque électricité européen »

Le Groupe Renault s’engage à produire la Renault 5 E-Tech électrique – et sa batterie – en France à partir de l’été 2025. Les véhicules et les batteries seront produits dans l’usine de Douai, qui fut l’un des sites de production de la Renault 5 originale. .

Dès l’été 2025, le moteur (machine électrique, réducteur, électronique de puissance) sera fabriqué à Cléon, et les modules seront produits par Douai Gigafactory (partenariat Envision AESC).

D’ici 2030, l’empreinte carbone des modules sera inférieure de 35 % à celle de ZOE.

La Renault 5 E-Tech électrique sera construite dans le nord de la France, grâce à un écosystème compact de fournisseurs situés dans un rayon de 300 km autour du complexe ElectriCity. Cet engagement en faveur d’une production locale compétitive constitue la base du développement d’une « vallée électrique européenne », spécialisée dans la chaîne de valeur du véhicule électrique. Renault cherche ainsi à garantir des emplois et à réduire son empreinte environnementale.

Comme le rappelle Renault, la R5 fut la première voiture à réduire la consommation de carburant sous la barre symbolique des 5 litres/100 km à 90 km/h… et fut disponible en version électrique dès 1974, avec une autonomie de 110 km. .

Par ailleurs, à l’époque, la voiture emblématique marquait également le début de l’éco-conception, avec une couverture composée de fibres naturelles collées entre elles pour améliorer l’isolation acoustique, l’espace intérieur, le design et la consommation de carburant. « Visionnaire jusqu’au bout, elle se lance un dernier défi en 1986, s’aventurer dans l’économie circulaire avec des modèles Renault 5 reconditionnés. »

Cet « esprit d’avant-garde » reste vivant tout au long de la chaîne de valeur de la R5 E-Tech électrique. Bénéficiant de l’expérience de The Future is NEUTRAL, filiale du Groupe Renault spécialisée dans l’économie circulaire, et répondant aux engagements de la marque, la Renault 5 E-Tech électrique atteindra un niveau global de recyclabilité de 85 %, avec 22 % de matières sorties de l’économie circulaire, dont 41 kg de polymères recyclés.

Les tissus des sièges seront fabriqués à partir de matériaux entièrement recyclés sur les niveaux de finition Techno et Iconic Cinq. Cette dernière intégrera également des matériaux biosourcés pour le volant et l’isolation intérieure.

Prochainement, nous vous promettons un essai de cette voiture emblématique qui fait encore rêver de nombreux amateurs de 4 roues.