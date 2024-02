Tesla va réparer le logiciel de 8 700 véhicules en Chine pour éviter les accidents

Avec l’électrification de plus en plus fréquente des véhicules, il est naturel que surgissent des problèmes qu’il faut résoudre immédiatement, afin d’éviter des situations plus graves. Ainsi, des nouvelles récentes du monde automobile révèlent que Tesla va corriger le logiciel de 8 700 véhicules en Chine afin d’éviter d’éventuels accidents.

Tesla va appliquer des correctifs logiciels à 8 700 voitures en Chine

Selon les informations fournies par Reuters, le régulateur chinois du marché a déclaré ce vendredi (23) que Tesla corrigerait le logiciel de 8 700 véhicules. Cette mesure sert principalement à réduire le risque d’accidents.

Les détails de la communication révèlent que, sur le nombre total de véhicules impliqués, 1 071 sont des Tesla Model S et Model X importés, tandis que 7 629 sont des Model 3 produits en Chine. L’organisme de réglementation du pays asiatique précise que cette action est alors qualifiée de rappel de produit, conformément à la réglementation chinoise.

Cependant, les informations obtenues ne précisent pas avec certitude si les conducteurs de véhicules devraient, ou seraient éligibles, restituer les voitures concernées à Tesla pour remboursement.

En ce qui concerne le problème logiciel spécifique, la nouvelle indique que certaines des voitures couvertes par ce rappel ont des communications de circuit intégré de caméra arrière instables en raison de problèmes logiciels. Ainsi, le champ de vision du conducteur serait affecté en marche arrière, ce qui augmente par conséquent le risque de collision du véhicule. Par conséquent, nous sommes confrontés à une situation qui peut représenter et entraîner plusieurs risques pour la sécurité, comme l’a ajouté l’entité chinoise de régulation du marché.