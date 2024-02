Savez-vous ce que signifie le panneau de signalisation A2b – Dépression ?

Au Portugal, il existe de nombreux panneaux que les conducteurs doivent connaître… et auxquels ils doivent prêter attention. Récemment, au Portugal, un nouveau panneau de signalisation est devenu disponible. Connaissez-vous le signe A2b – Dépression ?

Les panneaux de danger indiquent l’existence ou la possibilité d’apparition de conditions de circulation particulièrement dangereuses qui nécessitent une attention et une prudence particulières de la part du conducteur.

Ces panneaux ne doivent pas être placés à moins de 150 m ni à plus de 300 m du point de la route auquel ils se réfèrent, sauf si les conditions locales ne le permettent pas, auquel cas un panneau indicateur de distance supplémentaire doit être utilisé.

Panneau A2b – Dépression indique un tronçon de route ou de pont présentant une déformation concave de la chaussée. Selon les informations, ce panneau a été récemment installé sur la Via de Cintura Interna (VCI).

