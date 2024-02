Ne rechargez pas votre dépôt ce week-end ! J'ai trouvé pourquoi...

Après plusieurs semaines de hausse, les prix des carburants vont enfin baisser. Découvrez dès maintenant combien vous paierez la semaine prochaine pour le prix du diesel et de l’essence. Nous vous déconseillons de recharger votre dépôt ce week-end.

Faire l’appoint : le diesel devrait baisser de 3 centimes et l’essence de 1,5 centime le litre

La semaine prochaine, le prix du carburant va enfin baisser. Selon les informations les plus récentes du secteur, la baisse du prix du litre de diesel et d’essence aura un impact sur le remplissage d’une consigne.

Selon des sources industrielles informées à l’ACP, le prix moyen du diesel devrait baisser de 3 centimes et celui de l’essence de 1,5 centime le litre.

Comme l’a révélé l’ACP et selon la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG), le prix moyen d’un litre d’essence au Portugal coûtait jeudi dernier (22 février) 1.738 euros tandis que celui du diesel valait 1.666 euros. Il est également possible de constater que, par rapport au 1er novembre, les prix actuels reflètent une réduction de 3 centimes sur l’essence et de 3 centimes sur le diesel.

Ainsi, le prix moyen du diesel pur pour la semaine prochaine devrait être de 1,663 €/l tandis que celui de l’essence pure 95 devrait baisser à 1,736 €/l.

Où recharger la caution et payer moins ?

Afin de rendre accessibles au public les prix des carburants (diesel et essence) facturés dans les stations-service, le portail des prix des carburants est disponible.