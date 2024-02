Enquête : la moitié des propriétaires de tramway disposent d’un modèle thermique de secours

Certains gouvernements et constructeurs ont l’intention de remplir les routes de voitures électriques, laissant derrière eux les combustibles fossiles. Bien qu’ils possèdent une voiture alimentée par batterie, les propriétaires interrogés dans cette enquête en possèdent une avec un moteur à combustion interne de secours.

Selon une enquête récente menée auprès de 2 800 propriétaires de véhicules électriques en location au Royaume-Unis, environ la moitié (51 %) possèdent une autre voiture équipée d’un moteur à combustion interne. Par ailleurs, seulement 18 % des personnes interrogées effectuent des trajets de plus de 97 km avec leur véhicule électrique, ce qui montre que de nombreux conducteurs ne font toujours pas confiance à la technologie pour tous leurs déplacements.

Parmi les personnes interrogées qui déclarent posséder une autre voiture alimentée aux énergies fossiles, 73 % n’envisagent pas de se débarrasser du modèle thermique. En réalité, ils prétendent le préférer pour les voyages plus longs. Parmi les raisons qui expliquent cela, il faut souligner (comme on pouvait s’y attendre) l’anxiété concernant l’autonomie, ainsi que la faible fiabilité de l’infrastructure de recharge publique.

Nous savons que les véhicules électriques sont l’avenir de la mobilité, nous espérons donc que davantage de travail sera fait pour apporter une certitude, à commencer par la confirmation par le gouvernement de son engagement en faveur de zéro émission nette avec des mesures pour aider les conducteurs à faire la transition et des investissements supplémentaires dans notre infrastructure de recharge. , pour avoir la possibilité de suivre les besoins des consommateurs.

A déclaré Tim Buchan, PDG de Zenith, la société de leasing qui a réalisé l’enquête, expliquant que l’incapacité des autorités à atteindre les objectifs de mise en place de bornes de recharge ultra-rapides et la désinformation générale des citoyens alimentent une plus grande méfiance à l’égard de la technologie.

L’enquête montre également que les familles optent de plus en plus pour des modèles électriques plus adaptés aux voyages. Cependant, il manque encore des alternatives économiques susceptibles de stimuler la demande.

Les constructeurs automobiles européens freinent l’adoption massive des véhicules électriques en ne proposant pas plus rapidement et en masse des modèles abordables aux consommateurs. L’accent disproportionné des constructeurs sur les gros SUV et les modèles haut de gamme signifie que nous disposons de peu de voitures destinées au marché de masse et de prix très élevés.

Anna Krajinska, responsable des émissions des véhicules chez Transport & Environment, a partagé récemment.