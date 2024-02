Voitures Porsche, Audi et Bentley arrêtées à l’entrée aux États-Unis à cause d’une pièce chinoise

Les États-Unis d’Amérique comptent des centaines de voitures Porsche et Audi, ainsi que quelques Bentley, retenues à la douane en raison d’une partie d’origine chinoise.

En raison de la puissance avec laquelle les fabricants chinois pénètrent sur différents marchés, certains gouvernements rendent l’entrée difficile et créent des obstacles à leur croissance.

Dans un conflit commercial qui dure depuis plusieurs années, les États-Unis imposent une taxe élevée aux constructeurs chinois qui souhaitent commercialiser leurs modèles sur le marché américain. BYD, par exemple, cherche des moyens de contourner cet obstacle, tout en gagnant du terrain en Europe.

Les USA sont impitoyables et conservent des centaines de voitures en raison d’une partie d’origine chinoise

Le protectionnisme américain bien connu par rapport au marché a motivé le pays à relancer son industrie automobile, en profitant de la croissance des voitures électriques.

On connaît par exemple l’Inflation Reduction Act (IRA), qui accorde des avantages fiscaux attractifs aux industriels qui produisent sur le sol américain ou dans des pays ayant des accords commerciaux particuliers, comme le Mexique ou le Canada.

À cette loi et aux taxes sur l’importation de véhicules chinois s’ajoute une autre réglementation. En vigueur depuis 2021, la loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé interdit tous les produits comprenant, même sous forme résiduelle, tout composant originaire de certaines régions de Chine.

Plus précisément, la loi interdit « l’importation de tout bien, marchandise et article, produit ou fabriqué en tout ou en partie dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang de la République populaire de Chine ». Les États-Unis soutiennent que les matériaux et composants sont produits dans cette région par le biais du travail forcé.

L’ONU – Organisation des Nations Unies a également alerté sur le problème, assurant que la population est obligée de travailler pour des multinationales, dans ce qu’elle a qualifié de « crimes contre l’humanité ».

Lorsqu’un composant originaire du Xinjiang est détecté, les États-Unis arrêtent complètement son importation, ces marchandises n’ayant pas le droit de franchir les frontières du pays.

Selon le Financial Times, la loi retient un millier de SUV sportifs Porsche, des centaines de voitures Audi et quelques Bentley. Comme partagé avec les clients concernés – qui devront attendre au moins fin mars pour recevoir leur voiture avec la pièce remplacée -, l’origine du problème serait « dans un petit composant électronique qui fait partie d’une unité de contrôle plus grande ». qui sera remplacé ».

La même source souligne que la pièce en question proviendrait d’un fournisseur extérieur au groupe Volkswagen (auquel appartiennent les trois marques). À son tour, il découvre qu’un autre de ses fournisseurs s’approvisionne en matériaux de la région chinoise du Xinjiang.