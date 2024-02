A Tokyo, les livraisons Uber Eats seront effectuées par des robots autonomes

Les utilisateurs d’Uber Eats à Tokyo devraient commencer à recevoir leurs commandes de robots autonomes.

En partenariat avec Mitsubishi Electric et la startup de robotique autonome Cartken, Uber Eats s’apprête à lancer des robots autonomes pour la livraison de nourriture à Tokyo. Il s’agit d’une expansion significative pour Uber Eats, qui avait déjà lancé des services similaires aux États-Unis.

L’initiative Uber Eats vise à remédier aux pénuries de main-d’œuvre locale tout en améliorant l’efficacité et la commodité des services de livraison de nourriture. Shintaro Nakagawa, PDG d’Uber Eats Japon, estime que la livraison autonome complétera les méthodes de livraison existantes faisant appel à des travailleurs humains, à des vélos, à des motos et à pied.

Les robots modèle C de Cartken, équipés d’une intelligence artificielle avancée et de six caméras pour la conduite autonome et la détection d’obstacles, seront responsables des livraisons. Afin de pouvoir circuler à Tokyo et effectuer des livraisons, les machines ont été modifiées pour respecter la réglementation japonaise : vitesse maximale de 5,4 km/h et capacité de charge réduite.

Aux côtés de Cartken et Uber Eats, Mitsubishi Electric prévoit de superviser les opérations et de collaborer aux futures extensions des installations.

Uber Eats a également mis en œuvre des mesures de confidentialité, telles que le masquage automatique des visages des personnes dans les images capturées par les robots.

Du point de vue de Shoji Tanaka, directeur général senior du centre de développement d’applications avancées de Mitsubishi Electric, la livraison de robots est une solution viable à la crise logistique imminente.

Nous espérons que cette initiative récemment annoncée servira de catalyseur pour la diffusion des services de livraison robotisés au Japon.

Pour l’instant, les détails du lancement, tels que les heures d’ouverture et les restaurants participants, n’ont pas encore été annoncés.

Malgré l’optimisme des entreprises impliquées, il existe des défis, comme les zones densément peuplées, où les robots doivent se déplacer parmi les foules.