YouTuber a conduit son Cybertruck sur l’eau comme s’il s’agissait d’un sous-marin. Regarder!

Le Cybertruck de Tesla est différent d’une camionnette normale. C’est un pick-up électrique qui vise à affronter tous les terrains, même l’eau. Mais comment se comporte-t-il dans ces conditions ? Un YouTubeur l’a découvert en soumettant son Cybertruck à des tests aquatiques très intéressants.

YouTuber Taras Maksimuk, ou TechRax, est connu pour détruire des appareils de manière très créative… et horrible. Il a brisé des iPhones avec des marteaux, fait fondre des téléphones Samsung Galaxy avec de la lave et tiré sur des ordinateurs portables avec des armes à feu. Ainsi, lorsqu’il a mis la main sur un Cybertruck, il n’est pas étonnant qu’il ait fait quelque chose d’inattendu avec celui-ci.

TechRax expérimente le Cybertruck depuis un certain temps maintenant, mais n’a mis en ligne que récemment une vidéo de ses tests d’eau. Dans la vidéo, il conduit son Cybertruck à travers plusieurs flaques d’eau, dont certaines sont si profondes qu’elles recouvrent la majeure partie du véhicule. Il active également le mode Wade du Cybertruck, qui est censé aider le pick-up à naviguer dans l’eau.

Les résultats sont impressionnants

Le Cybertruck n’a aucun problème à traverser l’eau, même lorsqu’il est presque immergé. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un test scientifique et aucune personne saine d’esprit ne recommanderait de l’essayer à la maison. Conduire dans l’eau peut endommager votre véhicule et être dangereux pour vous et les autres. Cependant, cela montre que le Cybertruck est un engin robuste et polyvalent, capable de faire face à des situations extrêmes.

Ce n’est pas la première fois que les Tesla démontrent leurs capacités dans l’eau. Dans le passé, il y a eu des vidéos de Teslas circulant dans des rues inondées en Chine, où les voitures sont fabriquées à l’usine Giga Shanghai. Ces vidéos ont surpris et amusé les utilisateurs des réseaux sociaux, qui ont félicité les Tesla pour leurs performances et leur durabilité.

Le Cybertruck devrait commencer à être expédié plus tard cette année et a déjà accumulé plus d’un million de réservations. Il sera intéressant de voir quels autres tests et aventures les propriétaires de Cybertruck feront subir à leurs véhicules.

Le Cybertruck de Tesla est devenu une figure polarisante, attirant à la fois les admirateurs et les critiques. Certains l’ont salué comme une révolution dans la conception des camionnettes, tandis que d’autres y voient un témoignage du penchant d’Elon Musk pour le style en déclin.

A lire aussi :