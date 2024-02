Les tramways chinois pourraient-ils motiver les Européens à former un « Airbus des automobiles » ?

Les voitures électriques chinoises, même si elles ne conviennent pas à tous les consommateurs, gagnent du terrain et conquièrent l’Europe, obligeant les constructeurs « internes » à repenser leurs stratégies. L’une d’entre elles pourrait être la création d’un « Airbus des automobiles ».

Comme le rappelle InsideEVs, dans la section Matériaux critiques, il y a près de dix ans, le défunt PDG de ce qui s’appelait alors Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, a écrit une sorte de manifeste intitulé Confessions d’un accro au capital. Il y affirmait qu’il serait avantageux pour l’industrie automobile d’envisager davantage de partenariats.

Après tout, si les fabricants s’unissaient, ils pourraient réduire les coûts de R&D et répondre ensemble aux exigences en matière d’émissions et de sécurité.

Bien que nous soyons en 2015 et que l’industrie chinoise n’ait pas été incluse dans ce manifeste, il est possible que ce conseil soit désormais suivi : les plus grands constructeurs automobiles européens envisagent peut-être de s’unir pour lutter contre les constructeurs chinois de voitures électriques.

Nous avons déjà vu ici que l’offensive des constructeurs chinois peut nuire aux performances des entreprises européennes, dans la mesure où elles présentent des modèles moins chers et ouvrent donc la possibilité d’une voiture électrique à un plus grand nombre de personnes intéressées.

Nous dépensons des milliards en tant qu’industrie pour rendre la mobilité électrique possible. Maintenant la question est : avons-nous les bons paramètres ?

Partagé, interrogateur, Holger Klein, PDG de ZF Friedrichshafen AG, un équipementier allemand qui emploie environ 165 000 personnes dans le monde.

Une des solutions pourrait à terme être un « Airbus des automobiles », évoquant la compagnie aéronautique née de la consolidation de plusieurs entreprises aérospatiales européennes.

Le PDG de Renault, Luca de Meo, semble préconiser une alliance similaire à celle créée pour concurrencer Boeing Co., réunissant des actifs en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Unis.

Du point de vue de l’exécutif, un partenariat entre constructeurs européens contribuerait à partager le coût énorme de la construction de tramways pas cher, tout en leur permettant de bénéficier d’une plus grande échelle.

La semaine dernière, Luca de Meo a déclaré à la télévision Bloomberg que l’agilité d’une voiture est plus importante que sa taille, confirmant par ailleurs que des négociations sur une plateforme commune pour les véhicules électriques sont en cours.

La question de l’agilité s’est posée après la présentation par Renault, à la fin de l’année dernière, d’un concept de voiture électrique urbaine, coûtant moins de 20 000 euros et conçue pour le grand public. Il est intéressant de noter que le modèle s’inspire des voitures kei japonaises, des mini-véhicules construits par différents fabricants.

Considérant que l’idée d’un éventuel partenariat entre constructeurs européens sera dans l’air, mais qu’elle n’est ni certaine ni confirmée, pensez-vous que ce serait avantageux ?