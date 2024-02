Les voitures électriques sont bénéfiques pour les enfants souffrant de problèmes respiratoires

Il va de soi que ce passage aux véhicules électriques aura d’énormes avantages pour la santé de toutes les personnes exposées aux vapeurs de fumée. Cependant, les avantages vont bien plus loin, comme l’indique un nouveau rapport de l’American Lung Association qui souligne les avantages spécifiques pour les enfants, en particulier ceux vulnérables aux maladies respiratoires.

La transition vers les voitures électriques sera un « vaccin » contre l’asthme

Basé sur un modèle dans lequel tous les véhicules neufs vendus jusqu’en 2035 sont zéro émission, le rapport conclut qu’il y aura 2,7 millions de crises d’asthme en moins chez les enfants, ainsi que 147 000 cas de bronchite aiguë en moins.

Le passage à la vente exclusive de véhicules électriques permettrait également d’éviter 2,67 millions de cas de symptômes des voies respiratoires supérieures et 1,87 million de cas de symptômes des voies respiratoires inférieures chez les enfants. Par ailleurs, il y aurait 508 cas de mortalité infantile en moins.

Selon Laura Kate Bender, vice-présidente de l’American Lung Association, ce passage aux véhicules électriques aura un impact énorme sur les enfants, car leur corps se développe à un rythme différent de celui des adultes.

Dans cette étude, les chercheurs soulignent que les véhicules à moteur à combustion sont en grande partie responsables du changement climatique. Celles-ci sont identifiées comme responsables de plus d’un quart de toutes les émissions mondiales. C’est pourquoi les gouvernements du monde entier tentent d’accélérer la transition vers les véhicules électriques, qui émettent beaucoup moins de polluants dans l’atmosphère.

Les enfants ont beaucoup à gagner de ce changement, en particulier ceux qui sont particulièrement exposés aux maladies respiratoires.

Mais cette transition se poursuivra-t-elle vraiment ?

Ce scénario de gain de santé suppose que tous les nouveaux véhicules de tourisme vendus aux États-Unis seront électriques d’ici 2035 et que tous les nouveaux véhicules lourds vendus seront électriques d’ici 2040. De plus, ces véhicules devraient être alimentés par un réseau électrique qui était également exempt de combustibles fossiles.

Le passage à la vente exclusive de véhicules électriques sera difficile, d’autant plus que la demande de voitures équipées de prises électriques fluctue face aux prix élevés et aux inquiétudes concernant la disponibilité et la fiabilité des recharges. Pourtant, les ventes augmentent régulièrement d’année en année, les véhicules électriques représentant un peu plus de 8 % de toutes les ventes de véhicules en 2023.

Ces données sont peut-être trop ambitieuses. En effet, la « rotation de la flotte » peut être lente, en particulier lorsque les voitures et les camions à essence conventionnels deviennent plus performants, tombent moins en panne et restent sur la route plus longtemps. Actuellement, l’âge moyen d’un véhicule léger en circulation est de 12 ans, contre 9,6 ans en 2002.

En ce qui concerne le scénario au Portugal, selon l’ACAP, il y a actuellement environ 1,5 million de voitures de plus de 20 ans. Cela signifie que 26 % du parc automobile total du Portugal est âgé, mais toujours au service de ses propriétaires.

Malgré des règles d’émissions plus strictes, le marché automobile bénéficierait, en termes de pollution, de la transition. Mais même lorsque l’on fait appel à la santé, le rythme est lent et il est possible que vous n’atteigniez jamais vos objectifs à temps.