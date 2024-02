Dacia présente le nouveau Spring 100% électrique plus attractif que jamais

Elle arrive plus attrayante et confortable que jamais, dans la promesse de la marque de proposer une voiture au design « plus Dacia ». Découvrez la nouvelle Spring, « la voiture 100% électrique avec le meilleur rapport qualité/prix d’Europe ».

Bon, joli et pas cher

Dacia souhaite encourager les conducteurs à adopter des voitures entièrement électriques et reconnaît que le design – avec l’efficacité, le prix et la praticité – est l’une des pièces essentielles du puzzle.

Le Spring se présente donc avec le nouveau design Dacia, aperçu pour la première fois dans la dernière génération du Duster. Outre le style robuste et affirmé qui rend ce nouveau modèle plus attractif, l’intérieur a subi des modifications, ayant été entièrement réorganisé. De telle sorte que la seule partie de la carrosserie extérieure qui reste inchangée est le toit.

Design extérieur : solide et plus moderne

Les nouvelles lignes et une image de volume structuré donnent à Spring une force renouvelée : un look plus robuste qui résulte d’une silhouette moderne, simple et discrète.

La nouvelle identité Dacia se reflète dans les deux bandes noires, une à l’avant et une à l’arrière, en finition brillante, avec des bandes spécifiques mates à l’arrière. Les deux bandes sont encadrées par la signature lumineuse en forme de Y familière à la marque, particulièrement frappante avec les feux de jour entièrement LED à l’avant et les feux de stationnement à l’arrière.

Le design moderne du nouveau Spring est renforcé par les stickers qui ornent les pare-chocs avant et arrière de la version Extreme.

Les jantes de 15 pouces, désormais de série sur les versions dotées d’un moteur de 65 ch et équipées d’enjoliveurs de grande facture, participent au caractère robuste de ce nouveau modèle 100 % électrique.

Le nouveau Spring est disponible dans une gamme de six teintes, dont les nouveaux Safari Beige et Brick Red.

L’intérieur de Spring est frais et numérique

La planche de bord a été entièrement repensée pour intégrer une nouvelle gamme d’écrans numériques, mais aussi pour apporter le langage graphique de la marque.

Ainsi, la Spring embarque un tableau de bord numérique personnalisable avec un écran de 7 pouces dans toutes les versions et un grand écran multimédia central de 10 pouces dans les modèles haut de gamme. La palette de couleurs et les matériaux utilisés à l’intérieur ont été reformulés.

Le Spring présente également des éléments blancs sur toute la carrosserie qui contribuent à créer une atmosphère fraîche et modulaire. Ceux-ci sont situés autour du tableau de bord, du levier de vitesses et des compartiments de porte. Le « Y » de Dacia, situé au centre des aérateurs centraux, est de couleur Blanc (ou cuivre dans la finition Extrême).

L’accent décoratif central du tableau de bord varie selon la finition : Alto Grey sur Essential, Brick Red sur Expression, Lichen Khaki sur Extreme.

Dans cette nouvelle Spring 100 % électrique, Dacia a voulu que le côté pratique règne : l’écran tactile multimédia a été positionné le plus haut possible pour une ergonomie optimale. La conception graphique du tableau de bord numérique personnalisable, doté d’un écran de 7 pouces, a été conçue pour être simple et intuitive, offrant au conducteur un accès immédiat aux informations essentielles.

Spring a le meilleur rapport qualité/prix

La nouvelle Spring reste fidèle au concept original : une voiture abordable, entièrement électrique et adaptée aux besoins réels.

Comme toujours depuis son lancement en 2021, cette nouvelle itération de la Spring reste la voiture 100 % électrique la moins chère du marché (hors subventions gouvernementales), en plus d’être la seule voiture 100 % électrique à peser moins d’une tonne. À ce titre, Dacia continue d’encourager les conducteurs européens à opérer de manière très concrète et efficace la transition vers une mobilité zéro émission.

Malgré tout ce qui façonne ce nouveau modèle 100 % électrique de Dacia, la marque n’a pas renoncé à l’utilité de la voiture. Spring propose donc le meilleur volume de stockage de sa catégorie. Avec 308 litres (+6% par rapport au modèle précédent) – 1004 litres avec les sièges arrière rabattus – son coffre à bagages peut accueillir bien plus que des véhicules concurrents de taille similaire et se situe au niveau des modèles du segment B.

Par ailleurs, les rangements supplémentaires (doubles boîtes à gants, compartiments de porte, etc.) d’un volume total de près de 33 litres sont également supérieurs aux standards du segment.

Le système simple et intelligent inventé par les ingénieurs Dacia, YouClip, permet de fixer de manière pratique et robuste divers accessoires dédiés à des endroits clés de l’intérieur de la voiture. L’équipement standard du Spring est équipé de trois points de fixation YouClip (un sur le tableau de bord et deux sur la console centrale).

Pour une expérience de conduite plus facile, chaque Spring comprend un groupe d’instruments numériques personnalisable avec un écran de 7 pouces situé derrière le volant.

Caractéristique standard sur les versions Essential et Expression, Media Control est un système multimédia commandé au volant avec des informations multimédia et des appels téléphoniques affichés sur le groupe d’instruments numériques. Il comprend également deux haut-parleurs, une connexion Bluetooth et un port USB.

Les nouveaux ADAS améliorent la gamme d’équipements à bord du Spring pour se conformer aux dernières normes de sécurité européennes.

Le nouveau Spring est conçu pour affronter toutes les routes

Particulièrement compacte (3,70 m de long), la Spring est exceptionnellement agile, ce qui la rend particulièrement facile à conduire. Il dispose d’un moteur de 65 ch/48 kW et d’une accélération dynamique, atteignant 0 à 100 km/h en moins de 14 secondes.

Plus abordable et parfaitement adaptée à un usage urbain, la Spring est équipée d’un moteur de 45 ch dans les versions Essential et Expression (0-100 km/h en moins de 20 secondes).

La batterie compacte de 26,8 kWh a été calibrée avec précision pour répondre aux besoins et au style de vie des conducteurs Spring, sans dégrader les performances globales par un poids excessif.

Avec une autonomie de plus de 220 km pour toutes les versions (en attente de certification), ses performances sont largement suffisantes pour les clients qui parcourent en moyenne 37 km par jour (selon les données collectées par les ordinateurs de bord).

De plus, il est équipé d’un chargeur AC de 7 kW permettant de recharger la batterie de 20 % à 100 % depuis une prise domestique en moins de 11 heures, ou en seulement 4 heures depuis une box de 7 kW. Un chargeur DC 30 kW en option est disponible pour une charge rapide de 20 % à 80 % en 45 minutes, ainsi qu’un chargeur bidirectionnel V2L :

Pour optimiser encore davantage l’autonomie de la voiture, la nouvelle Dacia Spring est équipée pour la première fois d’un système de freinage régénératif qui s’active en sélectionnant le « mode B » via les nouvelles commandes de boîte de vitesses.