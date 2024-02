L’arnaque des fausses bornes de recharge pour voitures électriques : « Vous les branchez sur votre voiture et vous garez gratuitement »

En vertu de l’article 158 du Code de la route, toute personne effectuant un arrêt ou un stationnement interdit dans les espaces réservés « aux véhicules électriques en charge » devra payer une amende pécuniaire allant de 87 à 344 euros.

Ces fausses prises de connexion pour voitures électriques peuvent être achetées sur les sites de commerce en ligne, nous les avons trouvés sur Amazon ou Aliexpress, « elles sont compatibles avec différents modèles de voitures », lit-on dans la description du produit. Même les véhicules qui ne sont pas électriques. En effet, ces prises factices sont fixées sur des voitures diesel ou essence pour pouvoir profiter des places de recharge gratuites. L’idée de base est simple, ceux qui les achètent branchent le câble sur la fausse prise et laissent le véhicule dans les zones réservées, comme s’il s’agissait d’une voiture électrique en charge. De cette manière, ils parviennent à obtenir facilement un stationnement gratuit. Des vidéos explicatives circulent depuis un certain temps sur les réseaux sociaux pour expliquer comment camoufler sa voiture en véhicule électrique. « Il suffit de brancher cette fausse connexion et vous trouverez immédiatement une place de parking », écrit un utilisateur sur Reddit. Au-delà de l’escroquerie, il n’est pas rare de trouver les bornes de recharge illégalement occupées par des véhicules non électriques ou des voitures ayant terminé leur recharge.

En vertu de l’article 158 du Code de la route, toute personne effectuant un arrêt ou un stationnement interdit dans les espaces réservés « aux véhicules électriques en charge » devra payer une amende pécuniaire allant de 87 à 344 euros pour les voitures et de 41 à 168 euros pour les deux-roues. De plus, l’occupation illégale des espaces dédiés à la recharge peut entraîner une immobilisation forcée avec des frais supplémentaires pour le transgresseur. Même si la voiture est électrique ou hybride mais qu’elle n’est pas en train de se recharger, la même amende peut être infligée.

Comment utiliser les places de recharge pour les voitures électriques

Le décret-loi Simplification (76/2020, article 57) a complété la réglementation des espaces destinés au stationnement des véhicules électriques en charge. L’article précise qu’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques désigne l’ensemble des structures, ouvrages et installations nécessaires à la réalisation de zones de stationnement dotées d’un ou plusieurs points de recharge pour véhicules électriques. Les places sont accessibles à tous les propriétaires de véhicules électriques qui doivent recharger leur voiture, le stationnement est gratuit pendant une durée maximale d’une heure. La limite de temps ne s’applique pas de 23h00 à 7h00, sauf pour les points de recharge à haute puissance.

Que faire en cas d’occupation illégale des places réservées

Il peut arriver de trouver une voiture non électrique ou dont la recharge est terminée sur les places réservées. Dans ce cas, il ne faut pas retirer ou déplacer la voiture qui occupe illégalement la place de recharge, mais signaler l’infraction aux autorités compétentes qui procéderont ensuite à la sanction du véhicule qui occupe illégalement la place. De plus, les bornes de recharge sont gérées par des opérateurs qui peuvent être contactés en cas de problème. Il est donc possible d’appeler le service clientèle et de signaler la voiture en indiquant le numéro de la borne et le numéro d’immatriculation du véhicule.