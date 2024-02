Nvidia surpasse Tesla en tant qu’action la plus négociée à Wall Street

Tesla est actuellement l’une des entreprises les plus populaires du marché, notamment dans le segment des véhicules électriques. Mais Nvidia, même si elle est présente dans ce monde depuis des années, a acquis une notoriété particulière ces derniers mois, en grande partie grâce à la création de puissantes puces pour l’intelligence artificielle. Et les dernières nouvelles révèlent que la société de cartes graphiques a dépassé la marque d’Elon Musk en tant qu’action la plus négociée à Wall Street.

Tesla en dessous de Nvidia comme action la plus négociée à Wall Street

Selon les données révélées par Reuters, Nvidia a réussi à battre Tesla en tant qu’action la plus négociée à Wall Street. Cet exploit intervient après que la marque de cartes graphiques est devenue la troisième entreprise la plus valorisée aux États-Unis, un statut obtenu principalement grâce au succès de ses puces avancées dédiées au segment de l’intelligence artificielle.

Cependant, comme le souligne l’agence, ces résultats de Nvidia pourraient rendre les investisseurs plus vulnérables, car la croissance des revenus du fabricant de puces de Jensen Huang pourrait ne pas répondre aux attentes élevées de ceux qui y investissent. En d’autres termes, il existe une inquiétude latente selon laquelle la croissance de Nvidia serait temporaire et alimentée uniquement par l’euphorie liée à l’Intelligence Artificielle.

La présentation du rapport trimestriel de Nvidia, qui aura lieu ce mercredi (21), est l’une des plus attendues. Et certains experts estiment que, si ce rapport ne montre pas des résultats exorbitants, la situation boursière pourrait s’inverser. On se souvient qu’en 2024, l’action Nvidia avait grimpé d’un incroyable 47%… mais tout pourrait dérailler.

Depuis 2020, Tesla a dominé les échanges boursiers quotidiens aux États-Unis, ayant atteint plusieurs fois un sommet supérieur à 32 milliards de dollars ces dernières années. Mais désormais, Nvidia a réussi à négocier plus de 30 milliards de dollars en moyenne au cours des 30 dernières séances, devançant la marque électrique de Musk, qui a gagné en moyenne 22 milliards de dollars par jour sur la même période.

On sait que Nvidia domine environ 80 % du marché des puces IA haut de gamme, mais on attend désormais les nouveaux résultats financiers pour voir quelle est la situation de la marque verte à la bourse de Wall Street.