Une Tesla Model 2 a-t-elle été aperçue sur le parking de la Gigafactory Berlin ?

Tesla préparera un nouveau produit qu’elle espère dévoiler courant 2025. Sa nouvelle voiture à 25 000 euros, la Model 2, sera préparée dans le plus grand secret, afin qu’elle puisse apparaître plus tard pour tenter de conquérir le marché. Encore loin d’être une réalité, des images ont désormais émergé de la Gigafactory de Berlin, où pourrait avoir été récupérée la future Model 2 de Tesla.

La prochaine voiture de Tesla sera un crossover compact nommé Redwood. Celui-ci est largement attendu et devrait s’appeler Model 2, suivant la ligne de la marque. La production de cette proposition devrait commencer fin 2025, selon les dernières informations, avec une fabrication au Mexique et à Berlin.

Cette dernière information est importante, surtout compte tenu de ce qui vient d’être découvert. Dans des images prises par un drone, un véhicule très intéressant a été révélé dans l’un des parkings de la Gigafactory de Tesla à Berlin. Il est évidemment plus petit que le modèle Y et l’arrière ne ressemble à aucune autre Tesla commercialisée jusqu’à présent.

Je viens de voir ça dans ma dernière vidéo de #GigaBerlin à 19h35 Est-ce que quelqu’un sait ce que c’est? Il semble plus petit que le modèle Y derrière et il semble y avoir quelques modifications à l’arrière.https://t.co/aCDX5DxFBj pic.twitter.com/066ccKTwCh – Tobias Lindh (@tobilindh) 15 février 2024

Dès la révélation de ces images, les internautes ont rapidement réagi et certains ont donné leur avis sur cette nouvelle voiture. Il pourrait s’agir simplement d’un Model Y partiellement détruit, ou même du démantèlement d’un concurrent comme la Mustang Mach-E de Ford.

Cette dernière théorie ne peut être réfutée, du fait que seules des images capturées depuis un drone et de très loin sont disponibles. Quant à l’idée précédente, selon laquelle il s’agit d’un modèle Y, elle semble fausse, compte tenu des proportions par rapport à la voiture qui se trouve à côté de cette mystérieuse proposition.

[Vídeo original]

Il semble encore moins logique que Tesla ait laissé une carrosserie de Model 2 abandonnée sur le parking de la Gigafactory de Berlin. Cependant, la marque a peut-être laissé quelque chose d’aussi évident à la vue juste pour créer une sorte d’intérêt généralisé pour ce nouveau modèle dont on a tant parlé.

Quoi qu’il en soit, il est actuellement impossible d’être certain de ce qui est stocké dans le parking de la Gigafactory Berlin. Il est cependant très facile de spéculer sur le sujet. Les détails sont présentés et, naturellement, Tesla ne déterminera pas s’il s’agit ou non du modèle 2 tant attendu.