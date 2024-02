D6 et D6a – Avez-vous vu ces panneaux de signalisation aux alentours ? Découvrez ce qu’ils signifient

C’est en 2020 que de nouveaux panneaux de signalisation ont été introduits au Portugal. La première révision majeure du Règlement sur la Signalisation Routière (RST) visait à améliorer et mettre à jour la signalisation routière conformément au Code de la route et en alignement avec les objectifs du Plan Stratégique National de Sécurité Routière — PENSE 2020. Savez-vous ce que cela signifie ? signaux D6 et D6a ?

Le 20 avril 2020, la première révision majeure du Règlement sur la signalisation routière (RST), approuvée par le décret réglementaire n° 22-A/98 du 1er octobre, est entrée en vigueur. Cette nouvelle réglementation visait à améliorer et mettre à jour la signalisation routière conformément au Code de la route et en alignement avec le Plan Stratégique National de Sécurité Routière — PENSE 2020.

Signaux D6 et D6a : Que signifient-ils ?

Les signes d’obligation transmettent aux utilisateurs l’imposition de certains comportements. Des panneaux d’obligation doivent être placés à proximité immédiate du lieu où commence l’obligation. Concernant D6 et D6a :

D6 – Voie réservée aux véhicules de transport en commun : indication que la voie est réservée uniquement à la circulation des véhicules de transport public régulier de personnes, des taxis, des véhicules circulant en mission de secours ou d’un service urgent d’intérêt public, en indiquant de manière appropriée leur marche, et véhicules en mission de police ;

D6a – Voie réservée aux véhicules à taux d’occupation élevé : indication que la voie de circulation est réservée uniquement à la circulation des véhicules transportant deux personnes ou plus y compris le conducteur ;

Dans NETCOST nous présentons déjà d’autres signaux, en mettant l’accent sur H42 qui est lié aux radars de vitesse moyenne. Mais nous avons aussi déjà parlé du panneau H43, qui fait référence à une zone dotée de radars de vitesse instantanés. Nous avons récemment parlé de H46 – Zone d’habitation ou de coexistence et de H47 qui indique la fin de la zone d’habitation ou de coexistence – voir ici.