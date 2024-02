La police inspecte déjà les vélos électriques modifiés pour mettre fin aux illégalités

De plus en plus de gens troquent quatre roues contre deux avec pédales, mais avec moteur et batterie. Et il y a ceux qui en abusent au point de « chiper » les vélos électriques pour leur donner plus de vitesse que ce que la loi autorise. Il existe des vélos électriques qui sont comme des balles sur les routes parmi les voitures. Aux Pays-Bas, les autorités ont déjà commencé à inspecter ces véhicules sur la route pour mettre fin aux illégalités.

La police néerlandaise prend des mesures contre ceux qui choisissent de conduire illégalement des vélos électriques puissants, après avoir enregistré un nombre record de passage de cyclistes en 2021. Des points de contrôle routiers ont désormais été installés dans tout le pays.

Les cyclistes insistent pour changer de vélo électrique

Alors qu’aux États-Unis, les utilisateurs de vélos électriques peuvent acheter des vélos électriques puissants capables d’atteindre 45 km/h, en Europe, il y a de moins en moins de pays qui autorisent de telles valeurs ! En réalité, ces « speed pedelecs » peuvent devoir être assurés et immatriculés, et un cycliste portant un casque peut avoir besoin d’un permis cyclomoteur.

Pour tous les autres, la limite de vitesse pour les pédales assistées est de 25 km/h et la puissance du moteur est limitée à 250 watts (dans certains cas, comme au Portugal, elle est portée à 1 kW).

La police néerlandaise a enregistré une augmentation des accidents de la route impliquant des cyclistes – le nombre de passage devrait atteindre un record en 2022 – et ces chiffres coïncident plus ou moins avec l’augmentation du nombre de vélos et cycles électriques en circulation.

Les nouvelles technologies cyclistes nécessitent de nouvelles méthodes de contrôle, c’est pourquoi de nouvelles stations de test de rouleaux ont été installées dans toute la région à titre dissuasif. L’équipement peut être installé sur les bords des routes et permet de déterminer la vitesse à laquelle l’assistance motorisée n’est plus disponible.

Un vélo électrique est placé sur la plate-forme et fixé avec des sangles. Puis un agent monte à bord et commence à pomper jusqu’à l’arrêt du moteur. Si le moteur d’un vélo électrique normal ne s’arrête pas à 25 km/h, ou d’un speed pedelec (y compris un fatbike avec moteur) à 45 km/h, le propriétaire est condamné à une amende de 290 euros. Les infractions multiples entraînent le risque de confiscation et de destruction du vélo illégal.

Les 247 postes de contrôle à rouleaux disposent également d’une configuration pour le contrôle sur route des vitesses maximales des cyclomoteurs, cyclomoteurs légers et scooters.