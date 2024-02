Tesla Model Y avec une autonomie de 700 km ? Oui mais...

La Tesla Model Y est l’une des voitures électriques les plus vendues en Europe. En consultant la page officielle de ce modèle, on apprend qu’il a une autonomie de 533 km. Mais un Model Y a réussi à parcourir 728 km avec une seule charge. Savoir comment!

Tesla Model Y roulait à 60 km/h et atteignait 728 km d’autonomie

La réponse est simple ! Vitesse et dans un circuit contrôlé. Selon les informations, la Tesla Model Y roulait à 60 km/h et se classait au troisième rang des véhicules testés. Devant se trouvait la Mercedes Benz EQS 450+, parvenant à parcourir 876 km. En deuxième position, la BMW i7 a parcouru 833 km.

À une vitesse de 90 km/h, l’autonomie du Model Y est tombée à 528 km. A 130 km/h, l’autonomie de la Tesla « tombe » à 334 km. À noter également que lors des tests il faisait 38°C.

Les ventes de voitures électriques ont grimpé en flèche sur tous les marchés et ont gagné une place que beaucoup ne considéraient pas possible. L’entreprise d’Elon Musk dominait le marché et le Model Y était la voiture la plus vendue en Europe en 2023.

Le Model Y a enregistré des ventes de 254 822 unités en 2023 en Europe. La Dacia Sandero, classée deuxième sur cette liste bien qu’elle soit proposée à une fraction du prix du modèle Y, s’est vendue à 235 893 unités. Avec cela, le Model Y peut certainement revendiquer plusieurs records dans ce domaine.