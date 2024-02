Tesla s’appuie désormais sur l’âge de la batterie pour calculer l’autonomie des voitures électriques

L’autonomie des voitures électriques, et pas seulement celle de Tesla, dépend fortement de plusieurs facteurs liés à la batterie. Des éléments tels que la température peuvent modifier cette estimation, mais il y en a d’autres qui sont importants. Tesla veut garantir une meilleure information et compte désormais sur l’âge des batteries pour calculer l’autonomie des voitures électriques.

Tesla a toujours proposé aux utilisateurs des informations sur l’autonomie de ses voitures. Celle-ci est constamment calculée, en s’adaptant à tous les éléments et à leurs variations, en cherchant à garantir à toutes les voitures électriques la meilleure information.

Bien entendu, cette valeur n’est pas toujours calculée correctement, car tous les éléments ne sont pas pris en compte dans ce processus. Tesla veut changer cela et la dernière version de son logiciel pour voiture électrique prend désormais en compte un autre élément, on parle de l’âge de la batterie.

La durée de vie estimée de la batterie intègre désormais des fonctionnalités supplémentaires liées au vieillissement de la batterie au fil du temps.

Ce nouvel élément rejoint d’autres que Tesla prend déjà en compte lors du calcul de l’autonomie. La marque espère que cela pourra offrir une mesure plus précise lorsque les utilisateurs auront besoin de savoir combien de kilomètres supplémentaires ils pourront parcourir avec leur voiture électrique.

Au fil des années, Tesla a adapté sa formule et ajouté de nouveaux éléments à son calcul. On parle de l’utilisation des vents latéraux, de l’état des pneus ou encore de l’humidité et de la température ambiante. Cette information a été récemment révélée de manière complète et approfondie.

La nouvelle mise à jour logicielle ajoute également une autre fonctionnalité qui pourrait aider un peu à l’autonomie. Tesla vous indiquera désormais le degré de préconditionnement dont la batterie a besoin avant de se rendre dans une station Supercharger.

Ces nouvelles informations garantiront certainement des calculs d’autonomie plus précis et plus corrects. Même s’il n’est peut-être pas visible au départ, il affichera au fil des années des informations beaucoup plus correctes pour les voitures électriques.