Volkswagen contre-attaque les prix de Tesla et propose des réductions agressives sur les véhicules électriques

En Espagne, Volkswagen a décidé que tous les modèles ID seraient éligibles à de nouvelles réductions qui rendent les prix beaucoup plus attractifs. Certaines voitures bénéficient d’une remise de près de 7 000 euros. La marque allemande ne veut pas perdre de vue sa rivale !

Ce sera une année importante pour la promotion du marché des véhicules électriques. Il existe de plus en plus de marques vendant des modèles en Europe pour tous les segments. Cependant, la formule du succès est plus qu’inventée : des voitures pas cher.

En réalité, il existe deux exemples qui donnent une vision claire du marché automobile au Portugal. Tesla était celle qui vendait le plus sur le marché aux entreprises, bénéficiant d’incitations fiscales, et Dacia était celle qui vendait le plus aux particuliers, bénéficiant de son prix attractif.

Celui qui vend le moins cher est l’ami

Dans plusieurs pays européens, Volkswagen, qui connaît de sérieux problèmes de compétitivité, poursuit ses campagnes de réduction de prix sur plusieurs de ses voitures électriques, comme les ID.3, ID.4 et ID.5.

Les réductions de prix qui varient entre 4000 et 6910 euros, selon les modèles, visent à rendre plus attractive une famille loin derrière Tesla en termes de ventes.

Selon les informations, dans le pays voisin, la marque allemande propose de belles réductions sur l’ID.3. Et on dit que ce cadre serait également étendu avec des réductions pour tous les membres de la famille.

L’ID.3, le modèle d’entrée de gamme en Espagne, démarre désormais à moins de 40 000 euros, après avoir été proposé à environ 43 000 euros l’année dernière. L’ID.4 bénéficie également d’une forte réduction de 5000 euros, similaire à l’ID.5.

Le cas le plus marquant est l’ID.3 dans sa version avec batterie de 77 kWh. Dans ce cas, le prix passe de 48 635 euros à 41 725 euros, soit une réduction de près de 7 000 euros pour cette version. Il s’agit d’une stratégie importante pour Volkswagen en Espagne afin de relancer les ventes sur un marché où le prix est un facteur déterminant dans l’équilibre.

Les projets de la marque allemande prévoyaient de dominer le marché des véhicules électriques avec une voiture à 20 000 euros. Cependant, l’entreprise a déjà admis que cela pourrait ne pas être possible.

Parallèlement, l’entreprise entame des discussions avec Renault pour partager une plateforme et développer une voiture électrique encore moins chère. Celui avec un prix de départ d’environ 25 000 euros pour mettre un maximum de pression sur le marché.