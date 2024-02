La Porsche 911 Turbo S a laissé le Tesla Cybertruck dans la poussière… donc tout était faux ?

Le marketing vend beaucoup et excite les fans de la marque. C’est ainsi qu’Elon Musk a « vendu » l’idée selon laquelle le nouveau pick-up électrique Cybertruck était plus rapide qu’une Porsche 911… même en tractant une Porsche 911 ! C’était un délire chez les aficionados de la marque. Cependant, la vérité semble être différente. C’est du moins ce que nous dit ce « côte à côte » entre le haut de gamme Cybertruck et la très puissante Porsche 911 Turbo S.

La Porsche 911 Turbo S a quitté Cybertruck en regardant l’aileron

Voici le Cybertruck de Tesla juste à côté d’un rival qui n’a jamais été… un rival : la Porsche 911 Turbo S. Le pick-up de Tesla développe 845 chevaux (857 chevaux métriques) et 13 969 Newtons-mètres de couple au volant, le tout entraîné par un trois moteurs. configuration.

Ces trois moteurs doivent tirer un énorme poids de 3 104 kilogrammes. Et la voiture électrique est équipée du Cheetah Launch Control, qui lui permet de passer de 0 à 100 km/s en 2,6 secondes environ. Donc c’est. Et maintenant, Porsche ?

Bien sûr, il y a la Porsche 911 Turbo S avec son six cylindres à plat biturbo de 3,7 litres qui développe 640 chevaux (650 chevaux métriques) et 800 Newton mètres de couple. Il pèse environ la moitié du poids du Cybertruck, soit 1 640 kilogrammes.

Cela devait être aussi léger qu’une plume pour le Cybertruck qui le remorquait autour de la piste d’accélération. Le pick-up électrique a une capacité de remorquage de 4 990 kilogrammes. La 911 Turbo S passe de 0 à 100 km/h avec Launch Control en seulement 2,7 secondes.

Le moment est venu pour le Cybertruck d’affronter la Porsche 911 Turbo S. Le Cybertruck, avec son super couple, parvient à s’éloigner, mais ensuite le six cylindres de 3,7 litres à double turbocompresseur entre en jeu et le Cybertruck prend du retard.

La vitesse de pointe de la 911 est supérieure à celle du Cybertruck, qui est de 210 km/h.

James et Thomas, qui animent ce challenge pour la chaîne Throttle House, ont déjà fait un essai routier avec le Cybertruck. Ils lui ont donné des coups de pied, l’ont percuté avec un kart d’exposition, ont sauté sur le toit… bref, ils ont fait des « trapolias » pour prouver que certaines caractéristiques du pick-up électrique sont en réalité « brutes » et super robustes.

En réalité, cette vidéo qui a séduit les fans de Tesla n’a jamais révélé quelle variante de la Porsche 911 le Cybertruck a combattu et traîné sur la piste en décembre. Ce n’était probablement pas le Turbo S. Et on comprend parfaitement pourquoi. Ils n’allaient pas montrer une voiture qui « embarrasserait » le pick-up le jour de son ouverture.

Après tout, gagner contre une Porsche 911 Carrera de 380 chevaux (385 chevaux métriques), par exemple, est facile pour Cybetruck… battre la Porsche 911 Turbo S… est une autre affaire.