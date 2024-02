Lei Jun confirme ce que les experts pensaient de la voiture Xiaomi SU7 : « le prix sera un peu élevé »

Le prix le plus évasif et insaisissable de la part de Xiaomi pour sa première voiture, le Xiaomi SU7, est précisément celui que l’on souhaite le plus connaître: le prix. Et nous pourrions le savoir plus tôt que prévu, comme le souligne le PDG et co-fondateur de Xiaomi, Lei Jun, « ce sera un peu élevé ».

Nous l’attendions pour le Salon international de l’automobile de Pékin ou l’Auto China, le salon de l’automobile qui se tient tous les deux ans à Pékin (Beijing), en Chine, depuis 1990 et l’un des trois plus importants au monde. Du 25 avril au 4 mai, toutes les sources indiquaient que ce serait lors du salon que Xiaomi présenterait son SU7 et annoncerait le prix. Mais cela pourrait arriver plus tôt.

Le Xiaomi SU7, la grande star du MWC 2024

Il ne fait aucun doute que l’entreprise présentera son premier véhicule électrique (VE) à l’Auto China dans deux mois, mais sa première présentation en dehors du domaine de Xiaomi pourrait survenir plus tôt. Littéralement dans moins de deux semaines, lorsque le MWC 2024, l’édition de cette année de l’événement annuel consacré aux smartphones Mobile World Congress, commencera.

Shall we bring the Xiaomi SU7 to #MWC24? — Lei Jun (@leijun) 14 février 2024

D’emblée, le teaser que Xiaomi a montré avec la date du MWC et même le numéro de stand et de pavillon qu’il occupera dans la tente du Mobile à Barcelone fait directement référence au SU7. Et sur le réseau social X (Twitter), Lei Jun lui-même a lancé un sondage auprès des fans et des followers pour savoir s’ils aimeraient voir le Xiaomi SU7 présenté au MWC.

Le prix du Xiaomi SU7, « un peu plus élevé »

À la question directe « Quel est le prix du Xiaomi SU7 sur le marché intérieur ? », Lei Jun, qui n’a pas hésité à descendre d’un cran dans son poste au sein de la division mobile pour se concentrer entièrement sur la voiture, n’a pas donné de chiffre précis, en indiquant qu’il n’est pas encore confirmé. Mais il a souligné que « nous avons conçu le Xiaomi SU7 pour être une voiture de rêve, cela a nécessité beaucoup d’investissement, donc le prix est effectivement un peu élevé ».

Plus cher qu’une Tesla? En dessous? On ne sait pas encore, bien que Jun estime que le prix « restera dans une fourchette raisonnable » et a exclu les prix qui ont fuité : « Le SU7 ne coûtera pas 99 000 yuans (12 800 euros), ni 149 000 yuans (19 300 euros), ni même 199 000 yuans (25 800 euros) ».

Recorded a video addressing some of your questions about the Xiaomi SU7 price. pic.twitter.com/9G6xkMN6Ia — Lei Jun (@leijun) 13 février 2024

< p>La raison de ce retard dans la fixation du prix, selon le dirigeant, est que « l’industrie des VE est très compétitive. Mais pour nous, la compétition a toujours été une force motrice, et nous avons relevé de nombreux défis complexes. Je suis convaincu que le Xiaomi SU7 n’aura pas de rival dans la gamme des 500 000 yuans (64 800 euros) ».

