Après tout, la réponse au transport lourd est l’hydrogène liquide ?

La question de la décarbonation mobilise une série de solutions adaptées aux spécificités de chaque secteur. Le véhicule lourd a exploré des alternatives et Mercedes affirme désormais avoir trouvé la réponse : l’hydrogène liquide.

Comme on le voit souvent, les systèmes électriques sont au centre des préoccupations de nombreuses entreprises, qui ont déjà commencé à développer des solutions électrifiées pour répondre à la décarbonation de la mobilité légère. Pour le transport lourd, la question est plus complexe et c’est pourquoi une plus grande importance a été accordée à l’hydrogène, même si ce n’est pas consensuel.

Daimler travaille désormais sur un système permettant de parcourir de longues distances et des temps de ravitaillement rapides, en remplaçant l’hydrogène gazeux par un système sLH2 utilisant de l’hydrogène liquide.

De l’hydrogène liquide pour alimenter les transports lourds

En partenariat avec Linde Engineering, Daimler a développé le système de ravitaillement qui sera utilisé dans la première station de ravitaillement de l’usine Mercedes-Benz de Wörth am Rhein, en Allemagne.

Selon le constructeur, l’hydrogène liquide offre plusieurs avantages par rapport à la pile à combustible traditionnelle, comme une plus grande densité de stockage, qui augmente l’autonomie par ravitaillement.

De plus, le temps de ravitaillement est raccourci. La nouvelle station de ravitaillement sLH2 peut ravitailler un camion lourd de 40 tonnes avec 80 litres d’hydrogène liquide en 10 à 15 minutes environ, soit suffisamment pour parcourir plus de 1 000 kilomètres.

Lors d’un test réalisé par Mercedes sur route ouverte et en conditions réelles, un prototype a réussi à parcourir 1047 km avec un seul réservoir.

Selon Daimler, par rapport à la technologie traditionnelle de ravitaillement en hydrogène liquide (LH2), le nouveau procédé utilise une pompe sLH2 pour augmenter légèrement la pression de l’hydrogène liquide.

Cette méthode transforme l’hydrogène en hydrogène liquide sous-refroidi (sLH2), ce qui permet un processus de ravitaillement très robuste et stable, réduisant ainsi les pertes d’énergie lors du ravitaillement.

De plus, il n’est pas nécessaire de transmettre des données entre la station de ravitaillement et le véhicule, ce qui réduit également la complexité du processus.

Pour décarboner les transports, nous avons besoin de trois facteurs : la bonne batterie pour les camions à hydrogène, les infrastructures nécessaires et la parité des coûts entre les véhicules zéro émission et les véhicules diesel. En matière de véhicules, la transformation bat son plein. Nous franchissons aujourd’hui une étape importante dans l’infrastructure hydrogène : grâce à la norme sLH2, faire le plein d’hydrogène est aussi simple qu’avec du diesel : en 10 à 15 minutes environ, le réservoir est plein pour une autonomie de plus de 1000 km.

a déclaré Andreas Gorbach, membre du conseil d’administration de Daimler Truck AG et responsable de la technologie des camions, appelant les autres constructeurs et entreprises d’infrastructure à « suivre notre approche et à travailler ensemble pour faire de cette technologie la norme de l’industrie ».

En effet, l’un des inconvénients de cet hydrogène liquide est l’absence de réseau d’approvisionnement. Étant une nouvelle alternative, l’infrastructure devra repartir de zéro et, pour l’instant, elle n’est pas viable sans la participation d’autres fabricants et entreprises.