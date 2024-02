La version hybride Fiat 600 arrive pour environ 24 mille euros

Le segment des véhicules électriques connaît une croissance intéressante. La plupart des marques de ce segment proposent des options électriques et la plus récente Fiat en réalité partie ! Après la version électrique, vient la version hybride de la populaire Fiat 600.

Fiat 600 Hybrid – 0 à 100 km/h en seulement 11 secondes

FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) est l’une des marques de Stellantis, l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde, dont le siège mondial est situé dans la ville de Turin, dans le nord de l’Italie. Suivant la tendance électrique, Fiat a annoncé la Fiat 600 électrique en juin 2023.

Le SUV italien, appelé 600 Hybrid, est équipé d’un moteur turbo essence de 1,2 litre développant 100 ch et 205 Nm et d’un petit moteur électrique, intégré à la transmission automatique à double embrayage à six vitesses, selon l’ACP. La nouvelle Fiat 600 Hybrid offre une accélération de 0 à 100 km/h en 11 secondes environ et une délivrance de couple quasi instantanée du moteur électrique.

Le petit moteur électrique est alimenté par une batterie de 48 V d’une capacité de 0,9 kWh et permet à la 600 Hybrid de rouler avec le moteur thermique éteint à des vitesses inférieures à 20 km/h.

Selon les informations, cette version hybride devrait arriver en juin de cette année, mais elle peut désormais être commandée. La version de base coûtera environ 24 000 euros et la variante Premium, La Prima, coûtera environ 29 000 euros.