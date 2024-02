Après tout, la mise à jour du Model Y de Tesla ne sera pas commercialisée cette année

Après des années passées à présenter de nouvelles fonctionnalités dans ses modèles, Tesla semble désormais concentrée sur le renouvellement de sa flotte et des propositions qu’elle propose sur le marché. Désormais, après avoir vu l’arrivée du nouveau Model 3, on attend un renouvellement du Model Y. Après tout, d’après ce qui a été révélé, cette mise à jour du Model Y n’arrivera pas sur le marché en 2024.

Après tout, le Model Y n’est pas renouvelé en 2024

Même si elle ne communique pas activement avec des clients potentiels, Tesla a progressivement montré son actualité. Celles-ci surviennent naturellement ou, au contraire, avec quelques fuites d’informations ou simplement parce que des voitures de la marque circulent avec des modifications.

Le prochain à être lancé, d’après ce que l’on sait et voit, sera le renouvellement du Model Y. Celui-ci devrait suivre la ligne du précédent, appliqué au Model 3 de Tesla, et qui semble avoir tant de succès auprès des clients. , avec des ventes en croissance durable.

Nous pouvons désormais confirmer qu’aucun rafraîchissement du Model Y n’est prévu cette année en Amérique du Nord. C’est actuellement le meilleur moment pour acheter un @Tesla véhicule! Tesla a communiqué le sentiment ci-dessus à ses conseillers en livraison pour qu’il le partage avec les clients qui se renseignent sur le rafraîchissement du véhicule. pic.twitter.com/8DWpogUEdb -Teslascope (@teslascope) 11 février 2024

Mise à jour de Tesla annoncée aux employés

On s’attendait à ce que Tesla soit sur le point de présenter le nouveau Model Y, mais cela a désormais été rejeté par la marque. Dans une simple note interne, Tesla a révélé à ses salariés que cette mise à jour de sa dernière voiture ne devrait arriver que l’année prochaine.

D’après ce qui est expliqué dans cette note interne, Tesla souhaite éviter un ralentissement des ventes. Vous savez que beaucoup de gens reportent l’achat du Model Y car ils comprennent que le nouveau modèle devrait arriver. Ainsi, avec le même achat, ils auraient accès au modèle renouvelé avec de nouvelles fonctionnalités.

Nous avons entendu vos commentaires selon lesquels certains clients attendent de commander le Model Y en prévision d’une mise à jour similaire au Model 3. Il est important que nous communiquions de manière transparente qu’il n’y a pas de mise à jour du Model Y cette année.

La marque peut ne pas suivre les étapes suivies dans le modèle 3

Ces informations pourraient aider les employés de Tesla à s’impliquer davantage dans les projets de l’entreprise. Ils peuvent ainsi mieux conseiller les clients potentiels, les incitant ainsi à acheter le Model Y, sans aucun retard ni soupçon qu’ils pourraient se retrouver avec un Model Y sans la mise à jour attendue.

Le plus curieux, c’est que ce sont les projets de Tesla pour le marché américain. Avec la Model 3, la marque a fini par investir d’abord en Chine et en Europe, puis élargir son offre à d’autres marchés. Dans le cas de la nouvelle voiture, on ne sait pas si ce sera le projet, qui pourrait apporter la nouvelle quelques mois plus tôt sur ces marchés déjà bien établis.