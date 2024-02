Tout sur les Xiaomi SU7 et SU7 Max, les premières voitures électriques de Xiaomi vont à la conquête de Tesla et changeront l’entreprise pour toujours

Malgré le fait que nous soyons en France le jour des Saints Innocents, ce que Xiaomi a fait aujourd’hui n’est pas une blague. Cette date sera marquée en rouge dans les calendriers de tous les amateurs de technologie comme l’un des jours les plus importants de l’histoire de l’industrie, car une marque qui a commencé par vendre des smartphones fait désormais le saut dans le monde des voitures électriques.

C’est à 7h00 en France que Lei Jun, PDG de Xiaomi, est monté sur scène pour nous présenter le nouveau Xiaomi SU7, un véhicule dont nous avions déjà pu voir le design en détail grâce à des fuites antérieures et qui est devenu la première voiture électrique de l’histoire de l’entreprise ainsi qu’un concurrent redoutable pour d’autres marques établies dans le secteur comme Tesla.

Fiche technique de la voiture électrique Xiaomi SU7

Xiaomi su7 XIAOMI SU7 MAX carrocería Berline cinq places

Quatre portes Berline cinq places

Quatre portes Dimensions et poids Longueur : 4,99 mètres

Largeur : 1,96 mètre

Hauteur : 1,40 mètre

Empattement : 3,00 mètres

Poids : 2 205 kilos CAPACITÉ DU COFFRE Arrière : 517 litres

Avant : 105 litres moteur et puissance Moteur électrique Xiaomi HyperEngine V6

220 kW et 295 CV

Batterie de 101 kWh Moteur électrique Xiaomi HyperEngine V6s

495 kW et 663 CV

Batterie de 101 kWh

21 000 tr/min accélération et vitesse De 0 à 100 km/h en 5,3 secondes

Vitesse maximale de 210 km/h De 0 à 100 km/h en 2,78 secondes

Vitesse maximale de 265 km/h consommation wltp Non confirmé.

Jusqu’à 668 kilomètres d’autonomie selon le cycle chinois d’homologation Non confirmé.

Jusqu’à 800 kilomètres d’autonomie selon le cycle chinois d’homologation distinguif environnemental aides à la conduite Système de conduite entièrement autonome

Recherche de stationnement sans la présence du conducteur Système de conduite entièrement autonome

Recherche de stationnement sans la présence du conducteur possibilité de hybride système d’exploitation et multimédia Système HyperOS pour la conduite

Compatible avec Apple AirPlay

Écran central de 16,1 pouces avec résolution 3K

Écran rotatif pour le tableau de bord

Système Head-Up de 56 pouces

Deux tablettes sur les sièges arrière

Intégration complète avec les produits Xiaomi

Ouverture des portes avec NFC

Système LiDAR

3 radars à ondes millimétriques

11 caméras

12 capteurs Couleurs disponibles Aqua Blue

Mineral Gray

Mi va après Tesla et veut le faire dans un temps record

Les chiffres des Xiaomi SU7 et Xiaomi SU7 Max

Une fois que Xiaomi a présenté ses nouvelles voitures, à la fois la Xiaomi SU7 et la Xiaomi SU7 Max avec un moteur amélioré et une autonomie supplémentaire, il est clair que l’entreprise avait deux marques de voitures à l’esprit. La première, Porsche. La Porsche Taycan apparaissait encore et encore dans des graphiques comparatifs montrant son apparente infériorité, du moins sur papier, par rapport à la création de Xiaomi. L’autre concurrent était la Tesla Model S, l’une des berlines commercialisées depuis déjà quelques années par la société de voitures électriques d’Elon Musk.

La stratégie de Xiaomi, exprimée par la marque à plusieurs reprises, est de se positionner parmi les cinq principaux fabricants mondiaux. Cinq grands fabricants qui incluent des poids lourds tels que la General Motor Company, Ford et bien d’autres. Et dans le domaine des voitures électriques de luxe, il est clair que Tesla est parmi les objectifs de l’entreprise. Lors de la présentation, Xiaomi a clairement montré tous les aspects dans lesquels elle surpasse la Model S, et la stratégie à moyen terme semble être de s’imposer dans l’esprit des consommateurs comme une alternative à Tesla.

Parmi les données présentées, la Tesla Model S Plaid s’est avérée être plus lourde que la Xiaomi SU7 (2 265 kilos contre 1 980 kilos), mais Xiaomi a insisté à plusieurs reprises sur son système de conduite autonome. Un système autonome qui souhaite rivaliser avec l’AutoPilot bien connu de Tesla. Et il a de bonnes raisons de croire qu’il peut le surpasser. Xiaomi mettra tout en œuvre pour que cela se produise.

HyperOS à la tête d’un système de conduite autonome

Comme vous pouvez le voir sur les images officielles, la nouvelle Xiaomi SU7 est exactement le même modèle que celui que nous avons connu il y a quelques semaines dans l’une de ses nombreuses certifications, une voiture vraiment belle sous tous les angles et qui sera disponible en bleu, gris et vert, bien qu’il soit fort probable qu’à l’avenir elle puisse avoir une gamme plus large.





Comme cela a déjà été annoncé, cette voiture arrive avec plusieurs versions différentes parmi lesquelles choisir, ce qui complétera une gamme qui se déclinera comme suit:

Xiaomi SU7 : un seul moteur et propulsion arrière, de 0 à 100 km/h en 5,28 secondes, 295 CV de puissance et une vitesse de pointe de 210 km/h. Le poids est de 1 980 kg.

: un seul moteur et propulsion arrière, de 0 à 100 km/h en 5,28 secondes, 295 CV de puissance et une vitesse de pointe de 210 km/h. Le poids est de 1 980 kg. Xiaomi SU7 Max : double moteur et transmission intégrale, de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes, 664 CV de puissance et une vitesse de pointe de 265 km/h. Le poids est de 2 205 kg.