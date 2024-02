Enfin, nous avons plus de détails et une vidéo sur l’intérieur de la voiture de Xiaomi, et c’est tout ce que nous attendions (et plus).

Au cours des dernières semaines, Xiaomi ne cesse de nous faire saliver avec les différents détails qu’ils révèlent à propos de leur nouveau Xiaomi SU7. Cette fois-ci, c’est Lei Jun, PDG et fondateur de la marque, qui s’est chargé de nous montrer l’intérieur de ce véhicule ainsi que les différents détails qui le composent, et nous pouvons d’ores et déjà vous dire que cela vous laissera bouche bée.

Dans ce cas, Lei Jun se concentre sur nous montrer comment nous pouvons ouvrir la voiture avec une Xiaomi Watch S3 placée au poignet grâce à la NFC, comment nous pouvons la démarrer sans même sortir la clé de notre poche, et même d’autres ajouts qui feront de cette voiture une véritable révolution dans sa catégorie sur le marché.

Xiaomi s’inspire de McLaren pour offrir le tableau de bord le plus spectaculaire du marché

Sur le plan technologique, le Xiaomi SU7 est une véritable merveille, et cela ne fait aucun doute. Dans la vidéo partagée par le PDG de la marque, nous pouvons voir de nombreux détails et fonctionnalités que cette voiture nous offrira, depuis l’ouverture via NFC en plaçant la montre sur le pilier B du véhicule jusqu’à la fermeture confort des portes, un élément que nous ne pouvons trouver que dans des modèles assez coûteux de marques haut de gamme et que Xiaomi a décidé de démocratiser sur ce bijou.

Mais, sans aucun doute, deux détails nous ont laissés bouche bée. Le premier concerne un tableau de bord entièrement mobile et qui est assez similaire à celui que peuvent offrir d’autres véhicules comme la McLaren Senna. Oui, vous avez bien lu, nous comparons un élément d’une voiture qui ne dépassera pas les 100 000 euros avec un autre qui coûte difficilement moins d’un million d’euros, et cela parle très bien de ce qu’a accompli Xiaomi.

Évidemment, il n’est pas intégré de la même manière, mais en termes de fonctionnalité, cela peut représenter une véritable révolution dans des voitures de cette gamme de prix, surtout grâce aux différentes options qu’il peut nous offrir depuis un même écran, car il pourra même s’adapter au mode de conduite que nous sélectionnons.





De plus, ce panneau est complété par le deuxième détail dont nous voulions vous parler, qui est le gigantesque affichage tête haute que Xiaomi a décidé d’intégrer dans ce véhicule. La taille n’a pas encore été confirmée, mais dans la vidéo, on peut voir qu’en plus de la vitesse ou de l’autonomie restante, il peut nous montrer des indications du GPS, y compris la carte du trajet.

Sans aucun doute, cet élément rendra notre conduite beaucoup plus sûre que ce que l’on trouve dans n’importe quelle autre voiture de son prix, car nous n’aurons pas besoin de détourner notre regard à aucun moment pour suivre les indications du navigateur. C’est quelque chose que la plupart des marques ne peuvent même pas offrir en option, donc Xiaomi a fait une démonstration spectaculaire.

Enfin, nous aimerions également souligner un autre élément qui a attiré notre attention, c’est que, en plus du démarrage sans clé, nous avons également intégré dans la console centrale un chargeur sans fil de 50 W. Encore une fois, cette option est vraiment difficile à trouver dans n’importe quelle autre marque, et grâce à cela, nous pourrons charger notre téléphone compatible à une vitesse fulgurante sans avoir besoin d’un câble.

En conclusion, le Xiaomi SU7 ne cesse de nous surprendre à tous les niveaux, que ce soit grâce à toute la technologie qu’il renferme à l’intérieur ou à un design qui séduit tout le monde. Il est vrai que nous ne pourrons pas l’acheter en Europe pour l’instant, mais au moins nous pourrons le voir et le toucher au prochain MWC 2024, comme l’a confirmé Xiaomi lui-même.