Airbus se rapproche des vols à hydrogène : ZEROe démarre avec succès

Il existe des entreprises du secteur des transports qui, en raison de la volonté de décarbonation, s’associent à l’hydrogène, en se concentrant sur son développement, afin de le rendre viable. Aujourd’hui, Airbus a révélé qu’il se rapprochait davantage des vols à hydrogène, avec le lancement réussi de son ZEROe.

Comme on le rappelle, en 2020, Airbus a partagé quatre concepts d’avions propulsés à l’hydrogène. Trois d’entre eux utilisaient des moteurs à combustion à hydrogène et des moteurs hybrides pour la propulsion, et le quatrième était entièrement électrique, utilisant des piles à combustible à hydrogène et un système de propulsion à hélice.

Ces piles à combustible fonctionnent en transformant l’hydrogène en électricité via une réaction chimique. Le sous-produit de la réaction est simplement du H2O, ce qui entraîne des émissions presque nulles.

Selon un communiqué d’Airbus, l’énorme potentiel des piles à combustible à hydrogène pour décarboner l’aviation en a fait l’une des technologies clés choisies pour être explorées plus en profondeur dans le démonstrateur ZEROe. Cependant, même si les piles à combustible à hydrogène étaient déjà sur le marché au début du projet, aucune ne fournissait l’énergie nécessaire pour propulser un avion tout en maintenant un niveau de poids acceptable.

Ainsi, en octobre 2020, Airbus a créé Aerostack, une joint-venture avec ElringKlinger, pour développer des batteries à pile à combustible à hydrogène qui seraient au cœur du système de propulsion électrique d’un avion ZEROe.

Des tests approfondis du système de pile à combustible ont été effectués à Ottobrunn, en Allemagne, à seulement 13 kilomètres de Munich, à l’E-Aircraft System House (EAS).

Selon Airbus, ses installations constituent le plus grand centre d’essais de systèmes de propulsion et de carburants alternatifs en Europe, et c’est là que sont testés les principaux composants du système de propulsion qui propulseront les hélices du démonstrateur.

En juin 2023, Airbus a annoncé le succès de la campagne d’essais du système de pile à combustible à hydrogène, qui a atteint sa puissance maximale de 1,2 mégawatts.

Il s’agit du test le plus puissant jamais réalisé dans l’aviation avec une pile à combustible conçue pour les avions de grande taille et qui ouvre la voie à la prochaine grande étape du projet : l’intégration du système de propulsion complet avec le moteur électrique.

Fin 2023, après avoir terminé avec succès les tests du système de pile à combustible de 1,2 mégawatt en juin et du groupe motopropulseur de 1 mégawatt en octobre, les moteurs électriques ont été connectés pour la première fois aux piles à combustible à hydrogène.

Ce fut un grand moment pour nous, car les principes d’architecture et de conception du système sont les mêmes que ceux que nous verrons dans la conception finale. Le canal pleine puissance fonctionnait à 1,2 mégawatts, puissance que nous avons l’intention de tester sur notre démonstrateur A380.

» A déclaré Mathias Andriamisaina, directeur des tests et démonstrations du projet ZEROe.

À son tour, Glenn Llewellyn, vice-président de ZEROe Aircraft chez Airbus, a déclaré que depuis la révélation il y a trois ans d’un concept d’avion alimenté à 100 % par pile à combustible à hydrogène, « nous avons respecté notre calendrier initial et fait d’énormes progrès ».

Le récent succès de l’alimentation du système de capsules de fer de 1,2 mégawatts constitue une étape cruciale vers notre objectif de mettre dans le ciel un avion propulsé à l’hydrogène d’ici 2035.

Les tests de cette première version de la capsule de fer se poursuivront tout au long de 2024.

Une fois terminée, la prochaine étape de l’équipe ZEROe consistera à optimiser la taille, la masse et les qualifications du système de propulsion pour répondre aux spécifications de vol. Les qualifications incluent les réactions du système aux vibrations, à l’humidité et à l’altitude, entre autres facteurs.

Une fois ces optimisations et tests terminés, le système de propulsion à pile à combustible sera installé sur la plateforme d’essais en vol multimodal ZEROe – le premier A380 jamais produit par Airbus, le MSN001. Suivront les tests au sol des systèmes, avant la phase cruciale de leurs tests en vol, actuellement prévue pour 2026.